दुनिया में विश्वयुद्ध जैसे बन रहे हालात, देश का सिविल डिफेंस मजबूत होना जरूरी- विजयवर्गीय
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में होमगार्ड के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में कहा- हमने होमगार्ड सैनिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 2 साल बढ़ाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 7:17 AM IST
इंदौर: दुनिया के कई देशों के बीच बन रहे युद्ध के हालात के मद्देनजर भारत में सिविल डिफेंस का मजबूत होना जरूरी है. इसलिए भारत जैसे देश में नए सिरे से होमगार्ड की फौज तैयार करनी पड़ेगी. ये बातें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में होमगार्ड के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान कहीं.
विजयवर्गीय ने चर्चा के दौरान कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत रखने में होमगार्ड का बड़ा योगदान है. इसीलिए राज्य सरकार ने होमगार्ड सैनिकों को राहत देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु में 2 साल की वृद्धि की है.
उन्होंने इंडिगो के हालात पर कहा कि सरकार ने इस मसले को गंभीरता से लिया है. संभव है कि अगले दो दिन में इस स्थिति का समाधान हो जाए. उन्होंने कहा, सरकार ने इंडिगो की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अधिकारियों से चर्चा भी की है. संभवत दो-तीन दिन में हालात सुधर जाएंगे.
इस दौरान रूस के रष्ट्रपति से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नहीं मिलवाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि शायद उनकी ओर से कहा नहीं गया होगा इसलिए सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की. उन्होंने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि शायद पुतिन राहुल गांधी को अच्छे से समझते हैं.
आप को साबित करने और मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं हुमायूं कबीर
पश्चिम बंगाल में सस्पेंडेड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाए जाने के ऐलान किए जाने पर उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर पहले भाजपा में ही थे. लेकिन जब उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन की तो वे अपने आप को साबित करने और मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं. कई मुस्लिम संगठनों ने इस बाबरी मस्जिद निर्माण के बयान को लेकर उनकी निंदा भी की है.