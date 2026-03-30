खूंटी बंद का व्यापक असर, मुरहू में पथराव के बाद तीसरे दिन भी निषेधाज्ञा लागू
रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना के बाद खूंटी में स्थिति सामान्य नहीं हुई है. तनाव को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है.
Published : March 30, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 4:07 PM IST
खूंटी/रांचीः झारखंड के खूंटी जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव के बाद हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं. मुरहू थाना क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी निषेधाज्ञा लागू है. इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है.
शासन ने बेगुनाह युवकों को गिरफ्तार कियाः विश्व हिंदू परिषद
दरअसल, रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर पथराव किए जाने के बाद इलाके में तनाव फैल गया था. घटना के बाद दूसरे दिन मुरहू बंद बुलाया गया था, वहीं अब तीसरे दिन भी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है. इसी बीच रामनवमी महासमिति और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सनातनी समाज के लोगों के साथ मिलकर मुरहू थाना पहुंचकर गिरफ्तारी देने की कोशिश की. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन ने बेगुनाह युवकों को जबरन गिरफ्तार कर लिया है, जिनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है.
पुलिस मूकदर्शक बनी रहीः विहिप कार्यकर्ता
विहिप कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. उनका कहना है कि पुलिस के सामने ही हमला हुआ, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही.
इधर, इन सभी घटनाओं के विरोध में रामनवमी महासमिति, विहिप और सनातनी संगठनों द्वारा सोमवार को खूंटी बंद बुलाया गया. बंद का असर पूरे जिले में देखने को मिला. खूंटी, तोरपा, रनिया और कर्रा सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में दुकानों को स्वतः बंद रखा गया.
पथराव मामले में कुल 10 प्राथमिकी दर्ज
हालांकि, प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात को सामान्य करने में जुटा हुआ है. बता दें कि पथराव मामले में कुल 10 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है.
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