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खूंटी बंद का व्यापक असर, मुरहू में पथराव के बाद तीसरे दिन भी निषेधाज्ञा लागू

खूंटी में दिखा बंद का व्यापक असर ( Etv Bharat )

खूंटी/रांचीः झारखंड के खूंटी जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव के बाद हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं. मुरहू थाना क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी निषेधाज्ञा लागू है. इलाके में तनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है.

शासन ने बेगुनाह युवकों को गिरफ्तार कियाः विश्व हिंदू परिषद

दरअसल, रामनवमी जुलूस के दौरान कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर पथराव किए जाने के बाद इलाके में तनाव फैल गया था. घटना के बाद दूसरे दिन मुरहू बंद बुलाया गया था, वहीं अब तीसरे दिन भी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है. इसी बीच रामनवमी महासमिति और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सनातनी समाज के लोगों के साथ मिलकर मुरहू थाना पहुंचकर गिरफ्तारी देने की कोशिश की. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन ने बेगुनाह युवकों को जबरन गिरफ्तार कर लिया है, जिनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है.

खूंटी में दिखा बंद का व्यापक असर (Etv Bharat)

पुलिस मूकदर्शक बनी रहीः विहिप कार्यकर्ता

विहिप कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. उनका कहना है कि पुलिस के सामने ही हमला हुआ, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही.