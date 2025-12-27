ETV Bharat / state

चौमूं में सामान्य हुए हालात, पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात, आज भी इंटरनेट सेवा बंद

प्रशासन ने 24 घंटे के लिए और इंटरनेट सेवा बंद कर दी है. फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है.

चौमूं में सामान्य हुए हालात
चौमूं में सामान्य हुए हालात (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 27, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : चौमूं में बीते दिनों उपजे तनाव के बाद अब हालात पूरी तरह सामान्य हैं. शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है. दरअसल धार्मिक स्थान के पास लोहे की रेलिंग लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. यह विवाद क्रिसमस डे की आधी रात को हिंसक हो गया, जब समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया. अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था, इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे. जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तैनात थे. इधर चौमूं में आज दूसरे दिन भी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई है. बीते दिन स्थिति को संभालने के लिए जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार और स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश मौके पर मौजूद थे पूरा कस्बा छावनी में तब्दील हो गया था.

पत्थरबाज गिरफ़्तार : मामले को लेकर DCP हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है. लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता अभी भी मौजूद है. उन्होंने बताया कि अभी तक कार्रवाई में 110 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है. इनमें आधा दर्जन से अधिक महिलाएं भी शामिल है. इस पूरे मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से कुछ लोगों पर मुकदमें भी दर्ज किए गए हैं. मीणा ने बताया कि घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और स्थानीय इनपुट के आधार पर की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी है. इसके अलावा गिरफ़्तार किए गए आरोपियों के ख़िलाफ सख्त धाराओं में मुक़दमे दर्ज किया गया है, जिसमें राजकार्य में बाधा पहुंचाना, हत्या का प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने का प्रयास शामिल हैं.

DCP हनुमान प्रसाद मीणा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: चौमूं में बवाल पर बोले गृह राज्य मंत्री बेढम- 110 उपद्रवी हिरासत में, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

भारी पुलिस बल तैनात (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

निगरानी रखी जा रही : घटना के बाद से चौमूं शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. साथ ही, ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस अधिकारियों ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल शहर में जनजीवन सामान्य हो चुका है और बाजार भी खुल गए हैं.

TAGGED:

TENSION IN CHOMU
RIOTERS TAKEN INTO CUSTODY
POLICE ALERT
इंटरनेट सेवा बंद
CHOMU DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.