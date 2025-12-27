ETV Bharat / state

चौमूं में सामान्य हुए हालात, पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता तैनात, आज भी इंटरनेट सेवा बंद

जयपुर : चौमूं में बीते दिनों उपजे तनाव के बाद अब हालात पूरी तरह सामान्य हैं. शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है. दरअसल धार्मिक स्थान के पास लोहे की रेलिंग लगाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. यह विवाद क्रिसमस डे की आधी रात को हिंसक हो गया, जब समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया. अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था, इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे. जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तैनात थे. इधर चौमूं में आज दूसरे दिन भी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई है. बीते दिन स्थिति को संभालने के लिए जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार और स्पेशल कमिश्नर (ऑपेरशन) राहुल प्रकाश मौके पर मौजूद थे पूरा कस्बा छावनी में तब्दील हो गया था.

पत्थरबाज गिरफ़्तार : मामले को लेकर DCP हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि फ़िलहाल स्थिति नियंत्रण में है. लेकिन एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता अभी भी मौजूद है. उन्होंने बताया कि अभी तक कार्रवाई में 110 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है. इनमें आधा दर्जन से अधिक महिलाएं भी शामिल है. इस पूरे मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से कुछ लोगों पर मुकदमें भी दर्ज किए गए हैं. मीणा ने बताया कि घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और स्थानीय इनपुट के आधार पर की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी है. इसके अलावा गिरफ़्तार किए गए आरोपियों के ख़िलाफ सख्त धाराओं में मुक़दमे दर्ज किया गया है, जिसमें राजकार्य में बाधा पहुंचाना, हत्या का प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुक़सान पहुंचाने का प्रयास शामिल हैं.