मानगो नगर निगम में एक पार्टी के समर्थक आमने-सामने, दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने पर बढ़ी समस्या

झारखंड नगर निगम चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है. ऐसे में एक ही पार्टी के समर्थक भी एक दूसरे के सामने हैं.

MUNICIPAL ELECTION IN JHARKHAND
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 7, 2026 at 1:47 PM IST

6 Min Read
जमशेदपुर: मानगो नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के एक साथ चुनाव लड़ने से माहौल गरमा गया है. पुराने नेता प्रत्याशी को समर्थन नहीं मिलने से नाराजगी भी दिख रही है. इस पूरे मामले की जानकारी शीर्ष नेताओं को दी गई है.

कुल 13 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं

झारखंड में हो रहे निकाय चुनाव के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला में मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर परिषद में निकाय चुनाव हो रहा है. गैर राजनैतिक दलीय आधार पर होने वाले इस चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े प्रत्याशी इस चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं. वहीं, जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में मेयर पद की दावेदारी के लिए कुल 13 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं.

जानकारी देते भाजपा और कांग्रेस नेता (Etv Bharat)

एक ही पार्टी से जुड़े दो-दो प्रत्याशी आमने-सामने

झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता, कांग्रेस के ही नेता फिरोज खान की पत्नी जेबा खान, दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव की पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव और भाजपा के ही नेता नीरज सिंह की पत्नी संध्या सिंह मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं. एक ही पार्टी से जुड़े दो प्रत्याशी आमने-सामने हैं, जिसे लेकर राजनैतिक माहौल गर्म है.

इधर, कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता को अपना समर्थन दे रही है, तो वहीं भाजपा नेता नीरज सिंह की पत्नी संध्या सिंह एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं. दोनों राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा चयनित प्रत्याशी को समर्थन देने के बाद चुनाव का समीकरण बदलता नजर आ रहा है.

कांग्रेस नेता फिरोज खान और उनकी पत्नी जेबा खान (Etv Bharat)

भाजपा नेता ने जताई नाराजगी

पार्टी के इस निर्णय से नाराज 45 साल से भाजपा के लिए समर्थित राजकुमार श्रीवास्तव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में 4200 किलोमीटर पद यात्रा करने वाली जेबा खान के पति (कांग्रेस नेता फिरोज खान) ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की.

भाजपा नेता राजकुमार सिंह ने बताया कि, "मैं 45 वर्षो से भाजपा से जुड़ा हूं. मंडल के स्थानीय समिति के अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर पर मुझे जिम्मेदारी मिली. मैं पूर्वी सिंहभूम भाजपा जिला अध्यक्ष के पद पर रहा. प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तक का कार्य किया और वर्तमान में धनबाद जिला प्रभारी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया. पार्टी में कोई भी फैसला बड़े नेताओं के निर्णय पर होता है लेकिन आज पार्टी द्वारा मुझे अनदेखी किए जाने पर कार्यकर्ताओं में पीड़ा है."

राजकुमार श्रीवास्तव और मेयर प्रत्याशी कुमकुम श्रीवास्तव (Etv Bharat)

मतदान के दिन दिखेगा असर- भाजपा नेता

राजकुमार सिंह ने बताया कि, "जमशेदपुर के रहने वाले बड़े नेताओं के मन में भी काफी पीड़ा है." भाजपा नेता राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं हो रहा है. ऐसे में कोई भी चुनाव लड़ सकता है. वे पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस चुनाव में अब निचले स्तर पर भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने बताया कि पार्टी समर्थकों का कहना है कि उनका शरीर भले ही कहीं और हो लेकिन मन आपके साथ है. इसका जमीनी असर मतदान के दिन 23 फरवरी को दिखेगा.

गौरतलब है कि भाजपा नेता नीरज सिंह की पत्नी संध्या रानी भाजपा समर्थित मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं. भाजपा के कई शीर्ष नेताओं द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव की पत्नी को चुनाव से नाम वापस लेने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. वहीं, अगर बात जुगसलाई नगर परिषद की करें तो वहां इस तरह के मामले में भाजपा को सफलता मिली, जहां भाजपा नेता पप्पू सिंह की पत्नी नूतन सिंह ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया और भाजपा समर्थित रिंकू सिंह को समर्थन दिया.

जेबा खान भी मेयर पद की प्रत्याशी

इधर, कांग्रेस नेता फिरोज खान की पत्नी महिला कांग्रेस नेशनल कॉर्डिनेटर सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जेबा खान भी मेयर पद की प्रत्याशी हैं. आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जेबा खान कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ 4200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थीं. मणिपुर से महाराष्ट्र न्याय यात्रा में शामिल रहीं. इस चुनाव में पार्टी से समर्थन नहीं मिलने पर नाराजगी है.

मानगो का रहने वाला ही प्रत्याशी बनेगा- कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता फिरोज खान ने बताया कि दिल्ली से लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मैंने और मेरी पत्नी जेबा खान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है. फिरोज खान ने साफ तौर पर कहा कि एक साल पहले बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता का मानगो का वोटर और आधार कार्ड बनवाया है. जिला कांग्रेस कमेटी ने एक पैनल बनाया था. पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जिसमें 22 लोगों की टीम थी, जिसके प्रमुख बन्ना गुप्ता थे. कमेटी में अधिकतर बन्ना गुप्ता समर्थक थे, जबकि कई लोगों ने कहा भी था कि मानगो का रहने वाला ही प्रत्याशी बनेगा, लेकिन उनकी नहीं चली और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का फैसला सर्वोपरि रहा और जिला कमेटी ने सुधा गुप्ता को समर्थन दिया है.

उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि पार्टी के लिए समर्पित पार्टी के आंदोलन में साथ देने वालों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आज जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं, वे सब हमारे साथ हैं. उनका भी कहना है कि स्थानीय चुनाव में स्थानीय को ही समर्थन मिलना चाहिए. फिरोज खान ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी शीर्ष नेताओं को दी गई है.

मानगो नगर निगम का मतदाता और वार्ड संख्या

  • कुल मतदाता - 1,96,610
  • मुस्लिम मतदाता- लगभग 92,000
  • कुल वार्ड- 36
  • मतदान केंद्र- 190

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2024 में मानगो नगर निगम क्षेत्र में NDA को 40,066 वोट और इंडिया महागठबंधन को 59,034 वोट प्राप्त हुआ था. बहरहाल पहली बार मानगो नगर निगम क्षेत्र में निकाय चुनाव हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में उत्साह है कि मानगो का मेयर कौन बनेगा. वहीं, पार्टी समर्थित प्रत्याशी को लेकर समीकरण बदलता नजर आ रहा है. अब देखना है कि समर्थन मिलने और न मिलने से किसे मेयर पद का ताज मिलेगा.

