फुसरो नगर परिषद के वार्ड 22 और 23 की हालत: बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव, सड़कें और पानी बनीं लोगों की मुख्य समस्याएं

बोकारो के फुसरो नगर परिषद के वार्ड 22 और 23 की हालत काफी खराब है. लोगों के अनुसार, यहां कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.

ग्राफिक्स इमेज
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 31, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
बोकारो: नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. जहां उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, वहीं जनता भी मौजूदा समस्याओं को लेकर अपनी शिकायतें और चिंताएं जाहिर करने के लिए तैयार है. बोकारो जिले के फुसरो नगर परिषद के वार्ड 22 और 23 में लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं.

वार्ड 22 के ब्लॉक कॉलोनी और शास्त्री नगर में, सड़कों पर अतिक्रमण के कारण कई मोहल्ले और गलियां इतनी संकरी हो गई हैं कि चार पहिया वाहन, या आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी वहां नहीं पहुंच सकतीं. इसके अलावा, नज जल योजना के लिए खोदे गए जगहों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है.

वार्ड का हाल

पिछले वार्ड पार्षद भरत वर्मा ने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जनता का पूरा ख्याल रखा. उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी योजनाएं मिलीं, उन्हें धरातल पर उतारा गया. उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना महामारी के कारण कई योजनाएं रुक गईं. उन्होंने कहा कि उन्होंने महामारी के दौरान लोगों को कोरोना वैक्सीन दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया और अपने तीन साल के बढ़े हुए कार्यकाल के दौरान भी लोगों की सेवा करते रहे. निवर्तमान पार्षद भरत वर्मा के अनुसार, इलाके में काफी काम हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत उनके विकास कार्यों की अलग ही कहानी बयां करती है.

वार्ड का हाल

वार्ड 23 में भी स्थिति ऐसी ही है, जहां हालात और भी खराब हैं. बाटा गली वार्ड 23 की मुख्य सड़क है. जहां सुधार का काम चल रहा था. लेकिन इसे भी पाइप बिछाने के लिए पूरी तरह से खोद दिया गया. फिर जनता के भारी विरोध के बाद बिना ठीक से लेवलिंग किए ही ढाल दिया गया. नतीजतन, अब पानी की पाइपलाइन भी नीचे चला गया है और पाइप जाम होने के बाद उसकी सफाई भी नहीं हो सकती. स्थानीय निवासियों ने विरोध भी किया, लेकिन उनके प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला.

वार्ड का हाल

वार्ड 23 के शांति नगर में सड़कों और पानी की सप्लाई की समस्याएं गंभीर बनी हुई हैं. शांति नगर में मुख्य समस्या सभी नालियों का जाम होना है, जिससे बारिश के मौसम में लोगों के घरों में पानी भर जाता है. इस मुद्दे को लेकर नगर परिषद कार्यालय में कई विरोध प्रदर्शन और धरने दिए गए. हालांकि, अध्यक्ष और कार्यपालक अधिकारी द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ.

वार्ड का हाल

इस मामले में, शांति नगर के निवासियों ने निवर्तमान वार्ड पार्षद नीरज पाठक के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वे आने वाले चुनावों में उन्हें सबक सिखाएंगे. हालांकि, सरकार की नीति की वजह से वार्ड नंबर 23 एक ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है.

