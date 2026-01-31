ETV Bharat / state

फुसरो नगर परिषद के वार्ड 22 और 23 की हालत: बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव, सड़कें और पानी बनीं लोगों की मुख्य समस्याएं

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )