लातेहार नगर पंचायत में कॉलेज और बस स्टैंड बनाने की मांग तेज, कचरा निस्तारण का भी उठा मुूद्दा
लातेहार नगर पंचायत के स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को लेकर कहा कि यहां कई बुनियादी सुविधा तक नहीं है.
Published : February 3, 2026 at 5:34 PM IST
लातेहार: नगर निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. यहां उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं जनता भी मौजूदा समस्याओं को लेकर शिकायतें और चिंता जाहिर कर रही है. लातेहार जिला मुख्यालय में वैसे तो समस्याओं का अंबार है लेकिन उच्च शिक्षा, बस स्टैंड तथा गली मोहल्ले में कचरा निस्तारण जिले की ज्वलंत और प्रमुख समस्या है. नगर निकाय का चुनाव शुरू हुए 18 साल से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी इन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया है. लोग अब प्रत्याशियों से सवाल पूछ रहे हैं.
समस्याओं का समाधान नहीं
दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय नगर निकाय के सबसे छोटे इकाई नगर पंचायत के रूप में चिन्हित है. लातेहार झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला मुख्यालय है, यहां ना तो सुविधाजनक बस स्टैंड है और ना ही यहां उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था. यह मुद्दा पिछले 18 सालों से स्थानीय लोगों का प्रमुख मुद्दा रहा है. लेकिन 18 सालों के बाद भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है.
बस स्टैंड की मांग
इसके अलावा लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में कचरा निस्तारण के लिए कोई डंपिंग स्थल चिन्हित नहीं है. जिसकी वजह से गली मोहल्ले में नगर पंचायत के सफाई कर्मियों द्वारा सफाई नहीं की जाती है. हालांकि मुख्यालय की मुख्य सड़क तथा वीआईपी इलाकों में सफाई का कार्य निरंतर किया जाता है. जिला मुख्यालय में जो बस स्टैंड है, वहां कभी-कभी सिर्फ स्कूल की बस रहती है.
कॉलेज, बस स्टैंड और सफाई है मुख्य मुद्दा
जिला मुख्यालय में कॉलेज, बस स्टैंड और सफाई की कमी का विषय ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है. जिला मुख्यालय निवासी संजीत पांडेय ने बताया कि लातेहार जिला मुख्यालय में आज तक एक भी सरकारी कॉलेज की स्थापना नहीं हो सकी है. उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण, यहां के बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
शहरी क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था दयनीय
इसके अलावा जिला मुख्यालय में एक भी बस स्टैंड नहीं है. हालांकि प्रशासन द्वारा एक स्थान को बस स्टैंड के रूप में चिन्हित किया गया है लेकिन उस स्थान पर एक भी बस नहीं ठहरती है. स्थानीय निवासी निहित कुमार के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था काफी दयनीय है. गली मोहल्ले में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है. नगर पंचायत के सफाई कर्मी गली मोहल्ले में पहुंचते ही नहीं हैं.
नगर पंचायत टैक्स वसूलती है लेकिन सुविधा जीरों है: स्थानीय
वहीं एक अन्य निवासी अमित कुमार ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा स्थानीय लोगों से तमाम प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं लेकिन लोगों को सुविधा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं दी गई है. उन्होंने बताया कि लातेहार और उसके आसपास दूसरे जिलों से अधिक होल्डिंग टैक्स वसूला जाता है. यहां की साप्ताहिक बाजारटांड़ की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है. सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रसाद ने बताया कि मुख्यालय में ना शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है, ना बस स्टैंड की व्यवस्था और ना ही सफाई की व्यवस्था है. यहां के जनप्रतिनिधियों को इन समस्याओं का सबसे पहले समाधान करना चाहिए था.
वसूली 17 लाख और सुविधा शून्य!
बताते चलें कि लातेहार जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के नाम पर नगर पंचायत कार्यालय द्वारा टेंडर होता है. टेंडर के माध्यम से लगभग 17 लाख रुपए राजस्व की वसूली प्रत्येक साल बस स्टैंड के नाम पर होती है लेकिन बस स्टैंड के लिए जिस स्थल को चिन्हित किया गया है, वहां सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है. इस संबंध में नगर पंचायत के निवर्तमान उपाध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा ने कहा कि बस स्टैंड मामले को कई बार उनके द्वारा बोर्ड की बैठक में उठाया गया है लेकिन सरकारी स्तर पर उपायुक्त अभी तक स्थान उपलब्ध नहीं करा पाए हैं. नगर पंचायत चुनाव को लेकर आम लोग भी अब यहां की वर्तमान व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं. चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के समक्ष जनता का यह सवाल उठने लगा है.
ये भी पढ़ें- झारखंड निकाय चुनाव: रांची के न्यू विद्यानगर–पहाड़ टोली की बदहाल तस्वीर, न सड़क, न नाली मूलभूत सुविधाओं को तरसते लोग
रांची में भाजपा की सांगठनिक बैठक, नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई चर्चा, बजट को बताया गया ऐतिहासिक
निकाय चुनाव के बीच मैट्रिक–इंटर परीक्षा, जाम में फंसे परीक्षार्थियों को मिलेगा क्विक रिस्पॉन्स