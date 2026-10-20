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ढाक की थाप में मां की भक्ति, कलाकारों की जिंदगी में संघर्ष, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को बचाने की चुनौती

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

धनबाद: ढाक की गूंज... हाथों की लय... और मां दुर्गा के दरबार में उमड़ती श्रद्धा. दुर्गापूजा के दौरान ढाक बजाने वाले कलाकार उत्सव के माहौल को जीवंत कर देते हैं. लेकिन इनकी थाप के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी, जिसमें आस्था है, परंपरा है और रोजी-रोटी के लिए संघर्ष भी.

मुर्शिदाबाद से धनबाद पहुंचे कलाकार