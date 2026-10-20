ढाक की थाप में मां की भक्ति, कलाकारों की जिंदगी में संघर्ष, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को बचाने की चुनौती
दुर्गा पूजा में ढाक का विशेष महत्व होता है. इसके कलाकार उत्सव को पूरी तरह जीवंत कर देते हैं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 5:58 PM IST
धनबाद: ढाक की गूंज... हाथों की लय... और मां दुर्गा के दरबार में उमड़ती श्रद्धा. दुर्गापूजा के दौरान ढाक बजाने वाले कलाकार उत्सव के माहौल को जीवंत कर देते हैं. लेकिन इनकी थाप के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी, जिसमें आस्था है, परंपरा है और रोजी-रोटी के लिए संघर्ष भी.
मुर्शिदाबाद से धनबाद पहुंचे कलाकार
धनबाद में ढाक बजाने पहुंचे रवि दास और मेघनाथ दास पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले हैं. दोनों एक ही गांव से आते हैं. इनके गांव के कई अन्य कलाकार भी दुर्गापूजा के दौरान धनबाद पहुंचते हैं और अपनी कला से पूजा के माहौल को खास बनाते हैं. इनके लिए ढाक बजाना केवल एक पेशा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत है.
दस साल की उम्र से शुरू हुई परंपरा
ढाक कलाकार मेघनाथ दास बताते हैं कि उन्होंने करीब दस साल की उम्र से ढाक बजाना शुरू किया. उनके दादा और पिता भी ढाक बजाते थे. परिवार के बड़ों को देखकर उन्होंने यह कला सीखी. आज वही परंपरा उनके हाथों में है. जब वे ढाक बजाते हैं, तो उनके लिए यह महज एक वाद्य यंत्र की आवाज नहीं, बल्कि मां दुर्गा के प्रति आस्था से जुड़ा अनुभव है.
पूजा के बाद लौटती है रोजमर्रा की जिम्मेदारी
पीढ़ियों से चली आ रही इस कला को आगे बढ़ाने की इच्छा तो है, लेकिन इसके सहारे पूरे साल परिवार चलाना आसान नहीं. दुर्गापूजा के दौरान ढाक बजाने के बाद जब कलाकार अपने गांव लौटते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी की जिम्मेदारियां फिर सामने होती हैं. मेघनाथ दास भी ढाक बजाने के साथ खेती-बाड़ी करते हैं, ताकि परिवार का खर्च चल सके.
विरासत आगे बढ़े या नए अवसर तलाशें?
यह संघर्ष सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं, बल्कि इस परंपरा के भविष्य से भी जुड़ा है. मेघनाथ दास चाहते हैं कि उनके बच्चे भी ढाक बजाना सीखें और परिवार की इस विरासत को आगे बढ़ाएं. हालांकि, वे यह भी समझते हैं कि बच्चों के लिए रोजगार के दूसरे अवसर तलाशना जरूरी है. ऐसे में सवाल है कि पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने के लिए कलाकारों को किस तरह का सहयोग मिलना चाहिए?
श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभूति
ढाक की थाप का महत्व केवल कलाकारों की जिंदगी तक सीमित नहीं है. श्रद्धालुओं के लिए भी इसकी आवाज पूजा के माहौल और भक्ति से गहराई से जुड़ी है. हीरापुर हरिमंदिर में वर्षों से पूजा देखने आने वाली अधिवक्ता मिट्ठू रानी बताती हैं कि ढाक बजने के दौरान उन्हें एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति होती है.
पारंपरिक पूजा का अभिन्न अंग
श्रद्धालुओं की इसी आस्था को पूजा की परंपरा से जोड़ते हैं अशोक चटर्जी. वे हीरापुर हरिमंदिर में पुजारी होने के साथ-साथ पूजा समिति के संयुक्त सचिव भी हैं. उनके मुताबिक, पारंपरिक पूजा में ढाक का विशेष महत्व है. इसकी गूंज मां दुर्गा की आराधना का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है.
विरासत बचे, नई पीढ़ी जुड़े
बंगाल के मुर्शिदाबाद से धनबाद तक गूंजती ढाक की थाप सिर्फ दुर्गापूजा की पहचान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत भी है. इन कलाकारों के लिए यह आस्था के साथ आजीविका का साधन है, लेकिन सालभर परिवार चलाने के लिए उन्हें दूसरे कामों का सहारा भी लेना पड़ता है. जरूरत है कि ऐसी पारंपरिक कलाओं को सम्मान देने के साथ कलाकारों को भी प्रोत्साहन और बेहतर अवसर मिलें, ताकि नई पीढ़ी इस विरासत से जुड़ी रहे. मां के दरबार में गूंजती ढाक की यह थाप आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रहे, यही इन कलाकारों की सबसे बड़ी उम्मीद है.
ये भी पढ़ें:
ढाक की धुन पर जमकर थिरकीं महिलाएं, मां दुर्गा को दी अंतिम विदाई
जमेशदुपर में ढाकी की धुन पर धुनुची नृत्य, धूपदान को हाथ में लेकर महिलाएं करती हैं मां की आराधना