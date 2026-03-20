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ईरान-इजरायल संघर्ष; सीतापुर के युवक की सऊदी अरब में मिसाइल अटैक में मौत; पत्नी से फोन पर बात करते समय हुआ ब्लास्ट

बड़े भाई मनमोहन दयाल ने बताया कि उनको दोस्त ने सूचना दी कि रियाद में हुए मिसाइल हमले में रवि की जान चली गई है.

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रवि गोपाल 18 सितंबर को सऊदी अरब गया था. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 10:25 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 10:54 PM IST

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सीतापुर: ईरान-इजरायल संघर्ष की आंच अब खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय प्रवासियों तक पहुंचने लगी है. सीतापुर जिले के महमूदाबाद क्षेत्र का एक 26 वर्षीय युवक, रवि गोपाल, सऊदी अरब के रियाद में एक मिसाइल हमले का शिकार हो गया. रवि बीते वर्ष 18 सितंबर को रोजगार के लिए सऊदी अरब गया था और वहां एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था. ब्लास्ट के समय वह फोन पर अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तभी अचानक एक तेज धमाके के साथ संपर्क टूट गया.

पत्नी के साथ आखिरी कॉल: महमूदाबाद के बघाइन गांव निवासी रवि गोपाल 18 मार्च की रात काम खत्म कर अपने कमरे पर लौटा था. भारतीय समयानुसार रात करीब 9:20 बजे उसने अपनी पत्नी रितु से बात करना शुरू की थी, लेकिन 9:53 बजे फोन अचानक बंद हो गया.

जानकारी देता भाई मनमोहन दयाल (Video Credit: ETV Bharat)

पत्नी रितु के अनुसार, फोन कटने से ठीक पहले पीछे से एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद परिजनों ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की पर मोबाइल बंद आता रहा. अगले दिन रवि के बड़े भाई को उसके दोस्त ने सूचना दी कि रियाद में हुए मिसाइल हमले में रवि की जान चली गई है.

शव भारत लाने के लिए मदद की गुहार: रवि अपने पीछे पत्नी और एक छोटे बेटे को छोड़ गया है, जो पूरी तरह उसी पर आश्रित थे. युद्ध की इस त्रासदी ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है और अब परिजन सरकार से शव को वापस भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं. हालांकि, इस घटना को लेकर अभी तक भारतीय दूतावास या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना की सूचना डायल 112 पर देने के बावजूद अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा है.

प्रशासनिक उपेक्षा का आरोप: दो दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को कोई ठोस सहायता या जानकारी नहीं मिल पा रही है. परिजनों का कहना है कि वे अपनों के शव के लिए दर-दर भटक रहे हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं. रवि गोपाल की पत्नी ने भावुक होते हुए कहा कि युद्ध के बीच निर्दोष परिवार पिस रहे हैं और सरकार को उनके जैसे पीड़ितों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए. फिलहाल, पूरा गांव इस खबर के बाद शोक में डूबा हुआ है और उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रहा है.

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Last Updated : March 20, 2026 at 10:54 PM IST

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