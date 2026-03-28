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सीतापुर का लाल जम्मू-कश्मीर में शहीद; आज पहुंचेगा पार्थिव शरीर, गांव नहीं जले चूल्हे

हरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पकरिया निवासी अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे.

शहीद अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता.
शहीद अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 12:07 PM IST

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सीतापुर : हरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पकरिया निवासी अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता बीते शुक्रवार को कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान देश सेवा करते हुए शहीद हो गए. इंद्रजीत के शहीद होने की खबर मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया. गांव भी मातम छा गया. शोक में डूबे गांववासियों ने रातभर रतजगा किया और किसी के घर में चूल्हे नहीं जले. इंद्रजीत का पार्थिव शरीर शनिवार को गांव लाया जाएगा. इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम विदाई दी जाएगी.

सेना की ओर से परिजनों को बताया गया कि इंद्रजीत गुप्ता शुक्रवार सुबह अपनी नियमित ड्यूटी के लिए जा रहे थे. इसी दौरान अचानक उन्हें चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े. साथियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी सैन्य अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

इंद्रजीत गुप्ता के बड़े भाई इंद्रपाल गुप्ता ने बताया कि इंद्रजीत का चयन वर्ष 2021 में अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में हुआ था. चयन के बाद से ही इंद्रजीत देश सेवा के लिए काफी उत्साहित थे. वर्तमान में उसकी तैनाती जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र कुपवाड़ा में थी. इंद्रपाल भी सशस्त्र सीमा बल (SSB) में कार्यरत हैं और इस समय बिहार में नेपाल सीमा पर तैनात हैं. पिता अर्जुन लाल गुप्ता भी सेना से रिटायर्ड हैं. इंद्रजीत और इंद्रपाल जुड़वां भाई हैं.

इंद्रजीत गुप्ता के निधन पर क्षेत्रीय विधायक व कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह सूचना अत्यंत हृदय विदारक और मन को व्यथित करने वाली है. ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें. वहीं इंद्रजीत गुप्ता के निधन के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. क्षेत्रवासियों का हुजूम पीड़ित परिवार के घर पहुंचे कर ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहा है.

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