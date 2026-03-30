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जम्मू-कश्मीर में शहीद सीतापुर के लाल की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

​सीतापुर : हरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पकरिया धापूपुर निवासी अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता का अंतिम संस्कार बीते रविवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. शहीद इंद्रजीत गुप्ता की अंतिम विदाई यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उमड़े और भारत माता की जय, शहीद के जयकारे लगाकर अपनी श्रद्धांजलि दी. अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता बीते शुक्रवार को कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे.

शहीद अग्निवीर इंद्रजीत गुप्ता की अंतिम विदाई यात्रा. (Video Credit : ETV Bharat)

अग्निवीर जवान इंद्रजीत गुप्ता सैन्य परिवार से ताल्लुक रखते थे. पिता अर्जुन लाल भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक हैं और भाई वर्तमान में बिहार में बीएसएफ में तैनात हैं. वर्ष 2022 में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए इंद्रजीत अभी अविवाहित थे और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के चुनौतीपूर्ण श्रीनगर-कुपवाड़ा सेक्टर में तैनात थे. बताया जा रहा कि बीते शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था. रविवार को शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पकरिया धापूपुर लाया गया था.