कांग्रेस का संविधान बचाओ कार्यक्रम; SIR पूरी तरह से बहकाने वाला और छलावा : अजय राय

सीतापुर में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा-भाजपा सर्व समाज के गुलदस्ते को बिखेरना चाहती है.

सीतापुर में कांग्रेस का संविधान बचाओ कार्यक्रम.
सीतापुर में कांग्रेस का संविधान बचाओ कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : October 29, 2025 at 12:52 PM IST

सीतापुर : कांग्रेस के संविधान बचाओ कार्यक्रम के तहत मंगलवार को शहर के राजा काॅलेज मैदान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी समेत कई दिग्गज भी जुटे. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और उनकी नीतियों पर जमकर प्रहार किए. साथ ही यूपी में चुनाव आयोग के एसआईआर मुद्दे पर तीखी टिप्पणियां कीं.


कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्म व जाति के लोगों को एकजुट कर समाज को गुलदस्ते के रूप में स्थापित करने का काम किया था. उस गुलदस्ते को भाजपा उजाड़ने का काम कर रही है. भाजपा हर तरह से देश को तोड़ने में लगी है. प्रदेश प्रभारी ने कहा कि SIR पूरी तरह से बहकाने वाला और छलावा है. भाजपाई विपक्ष और जनता की बात नहीं सुनते. न्यायालय के आदेशों की भी अनदेखी हो रही है. मतदाताओं को उनके अधिकार से भी वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है. बिहार का चुनाव भाजपा के रवैये को दर्शा रहा है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपाइयों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. हालांकि जहां राहुल गांधी की परछायी पड़ती है, वहां भाजपाई डर जाते हैं. पीएम मोदी तो नींद की दवा खाकर सोते हैं. इस मौके पर सहारनपुर सांसद इमरान मसूद, सांसद राकेश राठौर, पंडित रामगोपाल मिश्रा, पूर्व विधायक अनुसुइया शर्मा, जिला अध्यक्ष ममता वर्मा और शहर अध्यक्ष शिशिर बाजपेयी, बृजपाल मौर्य, अब्दुल्ला खान, मुन्ना सिंह, कमल नयन, श्रेष्ठ तिवारी मौजूद रहे.

