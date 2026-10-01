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सीतापुर में सरायन नदी का कहर; खतरे के निशान से 90 सेमी ऊपर पहुंचा पानी, हजारों घर प्रभावित

सीतापुर: सीतापुर में बैराजों से लगातार छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी के बीच सरायन नदी ने शहर में कहर बरपाना शुरू कर दिया है. शहर के एक दर्जन से ज्यादा मोहल्लों के हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है. बीते 24 घंटे में सरायन नदी का जलस्तर करीब 40 सेंटीमीटर बढ़ा है. इसके चलते नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर पहुंच गया है.

पानी में डूब गया घर-गृहस्थी का सामान: सोसाइटी अध्यक्ष ने बताया कि लोगों के घरों का लगभग पूरा सामान पानी में खराब हो गया है. फर्नीचर से लेकर कपड़ों तक को बाहर निकालने का लोगों को समय नहीं मिल सका. एक पीड़ित ने बताया कि आने वाले दिनों में उनकी बेटी की शादी होनी थी और इसके लिए उन्होंने दहेज का सामान खरीदकर रखा था. बाढ़ के पानी में सामान खराब होने के बाद उन्होंने कहा कि उनके सामने आत्महत्या करने जैसी स्थिति पैदा हो गई है.

ड्रोन से निगरानी, पुलिस की गश्त बढ़ी: बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुलिस की ड्यूटी बढ़ाने के साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं. इसी बीच बाढ़ प्रभावित पॉश कॉलोनी केशव ग्रीन सिटी में जब ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो लोगों का दर्द सामने आया. सोसाइटी अध्यक्ष के मुताबिक, यहां बाढ़ से करीब 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

घर छोड़ने में भी लोगों को सता रहा चोरी का डर: डीएम ने लोगों से जोखिम नहीं उठाने और जरूरत पड़ने पर राहत शिविरों में जाने की अपील की. केशव ग्रीन सिटी, तरीनपुर और शास्त्रीनगर के कुछ परिवार घर छोड़ने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने सामान की चोरी होने का डर है. डीएम डॉ. राजगणपति आर और एसपी अंकुर अग्रवाल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके घरों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहेगी. अधिकारियों ने साफ कहा कि लोग जान जोखिम में डालकर घरों में न रहें.

कई मोहल्लों में घरों तक पहुंचा पानी: आलमनगर, नई बस्ती, दुर्गापुरवा, सादिक पुरवा, बट्सगंज, अंसारी टोला, तरीनपुर, शास्त्रीनगर, अहाताकप्तान और केशव ग्रीन सिटी समेत कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है. हालात को देखते हुए डीएम डॉ. राजा गणपति आर ने एसडीएम सदर डॉ. जनार्दन, प्रभारी ईओ सीमा सिंह समेत अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया. उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं और अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए. साथ ही जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा.

मुख्य बाजार से दुर्गापुरवा का रास्ता बंद: सरायन नदी का पानी बढ़ने से बुधवार को मुख्य बाजार से दुर्गापुरवा जाने वाला रास्ता भी जलमग्न हो गया. इससे लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ और शहर के निचले इलाकों में मुश्किलें बढ़ गईं. करीब आठ मोहल्ले बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं और चार हजार से ज्यादा परिवार प्रभावित हैं. बट्सगंज मोहल्ले में किनारे बने बांध से पानी निकलने लगा, जिसके बाद एक दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुस गया.

मंदिर से घरों तक पहुंचा बाढ़ का पानी: बुधवार सुबह तरीनपुर मोहल्ले के ताड़कनाथ मंदिर में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया. मंदिर परिसर में पानी भरने से श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा करने में परेशानी हुई. इसी इलाके में स्थित होम्योपैथिक अस्पताल पहले ही सरायन नदी के पानी में डूब चुका है. अंसारी टोला में भी लगातार बढ़ते पानी को देखकर लोगों में डर का माहौल है.

दो दिन से खाना नहीं मिलने का दावा: केशव ग्रीन सिटी के कुछ लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का भी आरोप लगाया. एक पीड़ित ने दावा किया कि उन्हें दो दिनों से खाना नहीं मिला और वह सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि कुछ लोग निजी जगहों पर रह रहे हैं, जबकि कुछ लोग प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए स्थानों पर चले गए हैं. लेकिन जो लोग अभी कॉलोनी में मौजूद हैं, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने का उन्होंने आरोप लगाया.

सीतापुर डीएम और एसपी ने ड्रोन निगरानी और सुरक्षा का दिया भरोसा. (Video Credit: ETV Bharat)

डीएम बोले, कल से पानी कम होने की उम्मीद: डीएम डॉ. राजगणपति आर ने बताया कि सरायन नदी के जलस्तर में आज कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि कल से पानी कम होने लगेगा. उन्होंने लोगों से आपदा के इस समय में संयम बनाए रखने की अपील की. डीएम ने यह भी कहा कि नदी में किसी तरह का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और पानी बढ़ने की वजह बारिश है. उन्होंने बैराजों से पानी छोड़े जाने की बात को अफवाह बताया.

पीड़ित परिवारों के लिए खाने से लेकर सुरक्षा तक इंतजाम: डीएम ने बताया कि सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ नाश्ते और खाने-पीने की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि लोगों के सामान की सुरक्षा के लिए भी पुलिस लगातार सक्रिय है. बढ़ते पानी को लेकर लोगों को पहले ही सूचना दी गई थी और अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी कदम उठाए गए थे. प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं.

पुलिस ने करीब दो हजार लोगों को सुरक्षित निकाला: एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पुलिस लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है. उन्होंने कहा कि जेल पुलिस की मदद से स्टीमर आदि के जरिए अलग-अलग मोहल्लों से करीब दो हजार लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के सामान की सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है. लोगों से भी सुरक्षित स्थानों पर जाने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है.

नगर पालिका ने राहत कार्य तेज किए: नगर पालिका परिषद सीतापुर की अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने बताया कि नगर पालिका की ओर से राहत से जुड़े सभी जरूरी काम तेजी से किए जा रहे हैं. आश्रय स्थलों में खाने-पीने के साथ साफ-सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है. सफाई के लिए दो-दो कर्मचारियों को शिफ्ट के हिसाब से लगाया गया है. उन्होंने कहा कि यह बारिश का पानी है और इस तरह की बाढ़ की उम्मीद नहीं थी, इसलिए पालिका और प्रशासन पहले से इसके लिए तैयार नहीं थे.

आश्रय स्थलों में लोगों को मिल रहा खाना और राशन: बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों में जब ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो वहां रह रहे लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ की. पीड़ित लल्ली देवी, झब्बन लाल और राम अवतार समेत कई लोगों ने बताया कि सुबह के नाश्ते से लेकर खाने तक की व्यवस्था ठीक है. लोगों को कच्चा राशन और बना हुआ खाना भी मिल रहा है. पीड़ितों के मुताबिक, साफ-सफाई की व्यवस्था भी ठीक है और उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है.

आश्रय स्थलों में मेडिकल टीम भी तैनात: आश्रय स्थलों में मेडिकल टीम सुबह से रात तक मौजूद रह रही है. यहां जरूरी दवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. शिविर में मौजूद रंजीत कुमार ने बताया कि खांसी, जुकाम और बुखार जैसी सामान्य समस्याओं के लिए दवाएं उपलब्ध हैं. प्रशासन के निर्देश पर मेडिकल टीम दिनभर लोगों की मदद के लिए मौजूद रहती है.

राहत किट के लिए तहसील में व्यवस्था: तहसीलदार सदर अजीत जायसवाल ने बताया कि आश्रय स्थलों में रह रहे लोगों को तहसील प्रशासन की ओर से कच्चा राशन और जरूरत की दूसरी सामग्री दी जा रही है. दूसरे स्थानों पर रह रहे प्रभावित लोगों के लिए तहसील में राशन बांटने की व्यवस्था की गई है. आश्रय स्थल से पर्ची लेकर तहसील पहुंचने पर लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है. प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, आज करीब दो हजार लोगों को राहत किट देने का लक्ष्य रखा गया था.

लंबी लाइन के बीच राहत की उम्मीद: अधिकारियों के मुताबिक, सुबह से करीब 900 लोगों को राहत सामग्री दी जा चुकी थी. राहत सामग्री लेने के लिए तहसील में लोगों की लंबी लाइन भी देखने को मिली. हालांकि, प्रभावित लोगों ने राहत व्यवस्था को लेकर संतोष जताया और कहा कि प्रशासन की ओर से खाने-पीने और रहने की सुविधा मिल रही है. अब लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि सरायन नदी का पानी जल्द कम हो और वे अपने घरों में वापस लौट सकें.

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