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​सऊदी मिसाइल हमले में सीतापुर के युवक की मौत; एम्बेसी से आया फॉर्म, 10 दिन में आएगा शव

सीतापुर : ईरान-इस्राइल युद्ध के दौरान बीती 18 मार्च को सऊदी में हुए मिसाइल हमले में सीतापुर जिले के महमूदाबाद के बघाइन गांव निवासी रवि गोपाल की मौत हो गई थी. परिजन शव लाने के लिए लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. इसी बीच जनप्रतिनिधियों ने मदद का हाथ बढ़ाने के साथ प्रशासन ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं. सऊदी एम्बेसी से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी फार्म आने के बाद डीएम ने प्रक्रिया शुरू की है. इस कड़ी में डीएम ने रवि की पत्नी से फार्म भरवाया. बताया जा रहा है कि शव आने में करीब 10 दिन लग सकते हैं.

सीतापुर के रवि गोपाल की मदद को बढ़े हाथ. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, सीतापुर जिले के महमूदाबाद के बघाइन गांव का रवि गोपाल दुबई के रियाद में रीमा प्लास्टिक प्रोडक्ट फैक्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था. बीती 18 मार्च को सऊदी में हुए मिसाइल हमले में उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद उसका शव भारत लाने के प्रयास किए जा रहे है. शव भारत आने में लगभग 10 दिन का समय लगने का अनुमान है. इस बारे में डीसी रवि गोपाल नाम से बने व्हाट्सएप ऐप पर इंडियन एंबेसी से लगातार संवाद किया जा रहा है. डीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों की हर संभव सहायता करने की जानकारी साझा की है.