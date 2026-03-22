सऊदी मिसाइल हमले में सीतापुर के युवक की मौत; एम्बेसी से आया फॉर्म, 10 दिन में आएगा शव
बघाइन गांव निवासी रवि गोपाल की मौत 18 मार्च को हो गई थी. डीएम ने शव लाने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू करा दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 10:11 AM IST
सीतापुर : ईरान-इस्राइल युद्ध के दौरान बीती 18 मार्च को सऊदी में हुए मिसाइल हमले में सीतापुर जिले के महमूदाबाद के बघाइन गांव निवासी रवि गोपाल की मौत हो गई थी. परिजन शव लाने के लिए लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. इसी बीच जनप्रतिनिधियों ने मदद का हाथ बढ़ाने के साथ प्रशासन ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं. सऊदी एम्बेसी से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी फार्म आने के बाद डीएम ने प्रक्रिया शुरू की है. इस कड़ी में डीएम ने रवि की पत्नी से फार्म भरवाया. बताया जा रहा है कि शव आने में करीब 10 दिन लग सकते हैं.
बता दें, सीतापुर जिले के महमूदाबाद के बघाइन गांव का रवि गोपाल दुबई के रियाद में रीमा प्लास्टिक प्रोडक्ट फैक्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था. बीती 18 मार्च को सऊदी में हुए मिसाइल हमले में उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद उसका शव भारत लाने के प्रयास किए जा रहे है. शव भारत आने में लगभग 10 दिन का समय लगने का अनुमान है. इस बारे में डीसी रवि गोपाल नाम से बने व्हाट्सएप ऐप पर इंडियन एंबेसी से लगातार संवाद किया जा रहा है. डीएम ने सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों की हर संभव सहायता करने की जानकारी साझा की है.
उधर, रवि के भाई मनमोहन की आईएमओ ऐप के माध्यम से सऊदी के अधिकारियों से बात हो रही है. इस बीच सपा के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा ने बघाइन गांव पहुंच कर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने रवि के बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है. साथ ही पत्नी को 11 हजार की आर्थिक मदद भी दी.
क्षेत्रीय भाजपा विधायक आशा मौर्या ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी. विधायक ने डीएम से परिजनों की मदद की अपील की है. उन्होंने कहा कि शव गांव लाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए.
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