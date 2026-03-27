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सीतापुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र चौधरी ने की आत्महत्या, लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को मारी गोली

शव के पास उनकी रिवाल्वर पड़ी थी. ( Photo Credit- ETV Bharat )

सीतापुर: शहर के सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर आज प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र चौधरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. उन्होंने अपनी ही लाइसेंसी रिवाल्वर से सुसाइड कर लिया. सीओ सिटी विनायक भोसले ने बताया डॉ. राजेन्द्र चौधरी खैराबाद की पुरानी बाजार में एक प्रतिष्ठित अस्पताल का संचालन करते थे और बच्चों के इलाज के लिए पूरे क्षेत्र में काफी विख्यात थे. इस हृदयविदारक घटना की खबर फैलते ही चिकित्सा जगत और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई. रिवाल्वर साफ करने के बहाने ऊपर गए थे डॉक्टर: परिजनों के अनुसार, आत्महत्या करने से कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था और उन्होंने सबके साथ बैठकर नाश्ता भी किया था. नाश्ते के बाद वह अपनी रिवाल्वर को साफ करने की बात कहकर घर की दूसरी मंजिल (सेकेंड फ्लोर) पर चले गए थे. काफी देर तक जब वह नीचे नहीं आए, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने ऊपर जाकर कमरे का नजारा देखा. कमरे में डॉ. राजेन्द्र चौधरी बेड पर औंधे मुंह गिरे पड़े थे और पास ही उनकी रिवाल्वर पड़ी थी.