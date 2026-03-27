ETV Bharat / state

सीतापुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र चौधरी ने की आत्महत्या, लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को मारी गोली

सीओ सिटी विनायक भोसले ने बताया, नामचीन बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र चौधरी ने खुदकुशी की है. मामले की जांच की जा रही है.

सीतापुर डॉक्टर सुसाइड न्यूज़, Sitapur Doctor Suicide News, डॉ. राजेन्द्र चौधरी बाल रोग विशेषज्ञ, Dr. Rajendra Chaudhary Pediatrician Sitapur, खैराबाद अस्पताल चिकित्सक आत्महत्या, Khairabad Hospital Doctor Suicide, सीओ सिटी विनायक भोसले सीतापुर, CO City Vinayak Bhosle Sitapur, लाइसेंसी रिवाल्वर से सुसाइड, Suicide by Licensed Revolver, सिविल लाइंस सीतापुर क्राइम न्यूज़, Civil Lines Sitapur Crime News, यूपी में डॉक्टरों का मानसिक तनाव, Mental Stress in Doctors UP,
शव के पास उनकी रिवाल्वर पड़ी थी. (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर: शहर के सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर आज प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेन्द्र चौधरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. उन्होंने अपनी ही लाइसेंसी रिवाल्वर से सुसाइड कर लिया. सीओ सिटी विनायक भोसले ने बताया डॉ. राजेन्द्र चौधरी खैराबाद की पुरानी बाजार में एक प्रतिष्ठित अस्पताल का संचालन करते थे और बच्चों के इलाज के लिए पूरे क्षेत्र में काफी विख्यात थे.

इस हृदयविदारक घटना की खबर फैलते ही चिकित्सा जगत और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई.

रिवाल्वर साफ करने के बहाने ऊपर गए थे डॉक्टर: परिजनों के अनुसार, आत्महत्या करने से कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था और उन्होंने सबके साथ बैठकर नाश्ता भी किया था. नाश्ते के बाद वह अपनी रिवाल्वर को साफ करने की बात कहकर घर की दूसरी मंजिल (सेकेंड फ्लोर) पर चले गए थे. काफी देर तक जब वह नीचे नहीं आए, तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने ऊपर जाकर कमरे का नजारा देखा. कमरे में डॉ. राजेन्द्र चौधरी बेड पर औंधे मुंह गिरे पड़े थे और पास ही उनकी रिवाल्वर पड़ी थी.

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य: सुसाइड की जानकारी मिलते ही डॉ. राजेन्द्र चौधरी की पत्नी ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीओ सिटी विनायक भोसले पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के साथ ही परिजनों से विस्तृत पूछताछ की. सीओ सिटी विनायक भोसले के अनुसार, जिस समय यह वारदात हुई, घर पर चिकित्सक के अलावा केवल उनकी पत्नी और एक घरेलू कर्मचारी ही मौजूद थे. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या रिवाल्वर से गोली दुर्घटनावश चली या यह सोची-समझी खुदकुशी थी.

पिछले 15 दिनों से मानसिक तनाव में थे: पूछताछ के दौरान डॉ. राजेन्द्र चौधरी की पत्नी ने बताया कि पिछले करीब 15 दिनों से वह काफी परेशान चल रहे थे और घर पर किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके. हालांकि अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस अवसाद या किसी निजी तनाव के पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है. प्रशासन ने डॉ. राजेन्द्र चौधरी के परिजनों को ढांढस बंधाया है और मामले में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है.

यह भी पढ़ें- काशी का बैंक जहां राम नाम पर मिलता कर्ज, 99 साल में 19 अरब नामों की संपत्ति जमा

TAGGED:

DR RAJENDRA CHAUDHARY PEDIATRICIAN
KHAIRABAD HOSPITAL DOCTOR SUICIDE
CO CITY VINAYAK BHOSLE SITAPUR
SUICIDE BY LICENSED REVOLVER
SITAPUR DOCTOR SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.