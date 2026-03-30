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सीतापुर में खुद छेनी हथौड़ी लेकर अधिकारियों ने तोड़ी मंदिर की मूर्तियां, हाथ जोड़े खड़ी रहीं एसडीएम

बता दें, शहर के चार चौराहों का सौंदर्यीकरण चल रहा है. इसी क्रम में कैप्टन मनोज पाण्डेय का सौंदर्यीकरण तीन करोड़ से होना है. जिसमें 25 वर्ष पुराना बना मंदिर बाधक बन रहा था. रविवार सुबह एसडीएम एस. धामिनी दास की अगुवाई में भारी पुलिस बल ने मंदिर को हटाने के लिए ड्रिल मशीन मंगाई. जिसे देख आसपास के लोग भड़क गए.

सीतापुर : शहर के कैप्टन मनोज पाण्डेय चौके के सौंदर्यीकरण में बाधक बने 25 साल पुराने मंदिर को रविवार के दिन प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में बुलडोजर से ढहा दिया गया. अधिकारियों ने खुद छेनी हथौड़ी लेकर मूर्तियां और प्रतिमाएं तोड़ीं. इस दौरान एसडीएम आक्रोशित लोगों को हाथ जोड़ कर समझाती नजर आईं. बहरहाल प्रशासन की इस कार्रवाई से हिंदू संगठनों के लोगों में खासी नाराजगी है. वहीं प्रशासन ने मंदिर को बनाने के लिए स्थान देने का आश्वासन दिया है.

हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध किया. हालांकि प्रशासन के हल्का बल प्रयोग करके विरोध को दबा दिया. अधिकारियों ने लाल कपड़े से ढक कर मूर्तियां हटाने के बाद मंदिर को जेसीबी से ढहा दिया. इस दौरान आईएएस अधिकारी एम. धामिनी दास हाथ जोड़कर खड़ी रहीं. उन्होंने कहा कि आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचना प्रशासन की मंशा नहीं है. मंदिर की मूर्तियों को शक्ति मंदिर में रखा गया है. नये मंदिर के लिए उचित स्थान दिया जाएगा.





अधिकारियों ने स्वयं तोड़ीं मूर्तियां : मंदिर में स्थापित मूर्तियों को हटाने के लिए ड्रिल मशीन आई थी. जिसे विशेष समुदाय का मैकेनिक संचालित करता था. विरोध देख कर वह ड्रिल मशीन चलाने से मना करते हुए वापस चला गया. इसी बीच विरोध और बढ़ गया. जिसे देख नायाब तहसीलदार महेन्द्र तिवारी खुद छेनी हथौड़ी लेकर मूर्तियों को हटाने में जुट गए. मंदिर को हटाने आई जेसीबी के सरकारी ड्राइवर ने मंदिर पर जेसीबी चलाने से मना कर दिया तो प्राइवेट मिस्त्री से प्रशासन के अधिकारियों ने जेसीबी चलवाई. एडीएम नीतीश कुमार ने बताया कि दुर्गा मंदिर को हटाने से पहले पुजारी और स्थानीय लोगों की सहमति ली गई थी. लोगों की सहमति के बाद ही मंदिर हटाया गया है. दो दिन में मूर्ति को नई जगह पर स्थापित कर दिया जाएगा.

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