कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बीमार छात्राओं की संख्या हुई 13, स्टेट लेवल टीम भी करेगी जांच

सीतापुर : रेउसा थाना क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अचानक बीमार हुई छात्राओं को संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. गुरुवार रात 7 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद शुक्रवार दोपहर बाद 6 अन्य छात्राओं की हालत बिगड़ गई. सभी को आननफानन सीएचसी पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर गया है. बीमार छात्राओं का हालचाल लेने डीएम डॉ. राजागणपति आर. भी जिला अस्पताल पहुंचे.

बता दें, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रेउसा में गुरुवार रात 7 छात्राओं की तबीयत एक साथ बिगड़ने पर हड़कंप मच गया था. बालिकाओं में खांसी, गले में दर्द एवं घबराहट जैसे लक्षणों की शिकायत थी. सभी का सीएचसी में इलाज चल रहा था, लेकिन शुक्रवार दोपहर बाद 6 अन्य छात्राओं शिल्पी (14), आंचल (13), गीता (15), खुशबू (14), निधि (13) और साक्षी (13) की भी तबीयत बिगड़ गई. आननफानन सभी को सीएचसी भेजा गया. जहां प्राथमिक उपचार के जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा. जिनमें से 2 को लखनऊ रेफर किया गया है.

घटना के बाबत जिलाधिकारी राजा गणपति आर. के निर्देश पर चार सदस्यीय टीम शुक्रवार शाम करीब 4 बजे विद्यालय पहुंची और पेयजल, भोजन और रसोईघर के सैंपल लिए. साथ ही पानी की टंकियों, किचन परिसर, छात्रावास के कमरों तथा पूरे भवन के वातावरण की जांच की गई. जांच टीम में मुख्य विकास अधिकारी, डॉ. सोनाली विश्वास, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी सिंह शामिल रहे. निरीक्षण के दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉ. अनंत मिश्रा भी मौके पर मौजूद रहे.