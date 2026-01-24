मॉक ड्रिल; सीतापुर में अचानक बजने लगे सायरन, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने पहुंचे अधिकारी
यूपी में ब्लैक ऑउट और गणतंत्र दिवस को लेकर डीएम-एसपी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 8:04 AM IST
सीतापुर : गणतंत्र दिवस (2026) के मद्देनजर सीतापुर जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अतंर्गत राजकीय इंटर कॉलेज परिसर सीतापुर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया. जिसमें आपातकालीन परिस्थितियों को रिक्रियेट करते हुए कम समय में बेहतर रिस्पॉन्स के लिए सभी आपातकालीन सहायता तंत्र द्वारा संयुक्त रूप से सक्रियतापूर्वक प्रतिभाग कर अभ्यास किया गया.
अभ्यास में आपात परिस्थिति के दौरान सायरन बजाकर आम जनमानस को अलर्ट करते हुए सभी सुरक्षा एवं सहायता उपकरणों का समुचित प्रयोग किया गया. आग लगने पर घायलों को निकालने, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, आत्मरक्षा, चिकित्सीय सहायता आदि के संबंध में पुलिस विभाग, फायर सर्विस, चिकित्सा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से गतिविधियां की गईं. मॉक ड्रिल के दौरान घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से ग्रीन कॉरीडोर द्वारा शीघ्र नजदीकी चिकित्सालय (जिला चिकित्सालय सीतापुर) ले जाकर तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का भी अभ्यास किया गया. मॉक ड्रिल में एनसीसी/एनएसएस/वॉलटियर्स ने भी प्रतिभाग किया.
इस दौरान पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा लोगों से अपील की गई कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें. सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास न करें, न ही अफवाहों को शेयर करें अथवा अनुचित टिप्पणी करें. सरकारी स्रोतों से ही यत्र तत्र से प्राप्त हो रही सूचनाओं को सत्यापित करें.
जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को सुरक्षा उपायों के विषय में जानकारी दी. नागरिकों से अपील की कि किसी भी आपात स्थिति की चेतावनी मिलने पर इसे गंभीरता से लें. हमले की आवाज सुनाई दे तो तुरंत जमीन पर लेट जाएं, चेहरे को नीचे करें, सिर और गर्दन को हाथों, बैग, किताब या किसी वस्तु से ढकें. बिजली, गैस और पानी की सप्लाई बंद रखें. मॉक ड्रिल के दौरान अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
