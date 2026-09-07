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सीतापुर: "डीएम अंकल बिजली दिला दो"; हाथ जोड़कर मासूम ने लगाई गुहार, एक्शन में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट

सीतापुर के महमूदाबाद में आदर्श नगर कॉलोनी के बच्चों ने बिजली और सड़क की मांग को लेकर डीएम से अपील की है.

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छात्रा आयत फातिमा ने डीएम से की अपील. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 10:27 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 10:38 PM IST

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सीतापुर: "डीएम अंकल, हमें बिजली दिला दीजिए..." यह मासूम गुहार महमूदाबाद क्षेत्र की आदर्श नगर कॉलोनी के उन बच्चों की है, जो रोजाना बदहाल रास्तों से गुजरकर स्कूल जाने को मजबूर हैं. हाथ जोड़कर प्रशासन से मदद मांगते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इलाके की बुनियादी समस्याओं की हकीकत बयां कर रहा है.

महमूदाबाद के बेहटा छावनी वार्ड स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में करीब 12 परिवार रहते हैं. इनमें अधिकांश प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, लेकिन विडंबना यह है कि पक्के घर मिलने के बावजूद कॉलोनी आज भी बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है.

महमूदाबाद के बेहटा छावनी वार्ड स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में 12 परिवार रहते हैं. (Video Credit: ETV Bharat)

अंधेरे और कीचड़ से प्रभावित हो रही पढ़ाई: वीडियो में कक्षा दो की छात्रा आयत फातिमा हाथ जोड़कर जिलाधिकारी से बिजली की व्यवस्था कराने की अपील करती नजर आ रही है. उसके साथ अन्य बच्चे भी अपनी परेशानी बताते हुए प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं. बच्चों का कहना है कि कॉलोनी में अंधेरा रहने के कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, जबकि बरसात में कीचड़ भरे रास्तों से स्कूल पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं होता. आयत के पिता जुबैर, जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से कनेक्शन के लिए करीब 60 हजार रुपये का एस्टीमेट बताया गया है.

बिजली विभाग की गाड़ी कीचड़ में फंसी: सीमित आय के कारण इतनी बड़ी रकम जमा करना उनके लिए संभव नहीं है. यही वजह है कि कॉलोनी के अधिकांश परिवार अब तक बिजली कनेक्शन नहीं ले सके हैं. वर्तमान में पूरे मोहल्ले में केवल एक घर में ही बिजली कनेक्शन मौजूद है. मामले की जानकारी मिलने पर विद्युत वितरण खंड महमूदाबाद के अधिशासी अभियंता एस.के. सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

निजी प्लॉटिंग के नियमों की मिली जानकारी: हालांकि कॉलोनी की बदहाल सड़क व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निरीक्षण के दौरान विभागीय वाहन कच्चे और दलदली रास्ते में फंस गया. काफी मशक्कत के बावजूद गाड़ी बाहर नहीं निकल सकी और टीम को दूसरी गाड़ी बुलाकर वापस लौटना पड़ा. एक्सईएन सतीश कुमार वर्मा ने बताया कि यह क्षेत्र निजी प्लॉटिंग के अंतर्गत विकसित किया गया है. विनियामक आयोग के नियमों के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 71.50 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से निर्धारित शुल्क जमा करना होता है, जिसके बाद बिजली कनेक्शन जारी किया जाता है.

डीएम ने लिया संज्ञान, जल्द मिलेगी बिजली: उन्होंने कहा कि कॉलोनी का निरीक्षण कर स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है. बच्चों की मासूम अपील और अधिकारियों की गाड़ी के कीचड़ में फंसने की घटना ने कॉलोनी की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन परिवारों और बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए कितनी तेजी से कदम उठाता है. वहीं डीएम डॉ. राजगणपति आर ने भी वीडियो का संज्ञान लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों से निरीक्षण कर समस्या समाधान के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद डीएम ने जानकारी दी कि यह कालोनी निजी प्लॉटिंग के अंतर्गत विकसित की गई है और जल्द ही यहां विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी.

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Last Updated : September 7, 2026 at 10:38 PM IST

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