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बाप बड़ा न भैया,सबसे बड़ा रुपैैया: पति के साथ मिलकर बहनों पर इकलौते भाई को दर्दनाक मौत देने का इल्ज़ाम

सीतापुर: जायदाद के लिए सगी बहनों पर भाई का कत्ल करने का आरोप लगा है. आरोप है कि दो बहनों ने पति के साथ मिलकर अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया. अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

कोर्ट के आदेश पर FIR (Photo Credit: ETV Bharat)

आरोप क्या है: बहनों ने पति के साथ मिलकर शारदा सहायक नहर में फेंककर भाई की हत्या कर दी. जमीन और संपत्ति हड़पने के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया गया. सदरपुर के रमद्वारी की साबिदा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक ढाई वर्ष पूर्व महमूदाबाद के मिश्रिख के इब्राहिम से हुई थी. उसने आरोप लगाया है कि इब्राहिम की शादीशुदा बहनें सोफिया बानो और साइमा परवीन शादी के बाद से ही अपने इकलौते भाई की जमीन और संपत्ति हथियाने के लिए साबिदा और उसके पति को प्रताड़ित करने के साथ रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे.