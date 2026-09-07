ETV Bharat / state

बाप बड़ा न भैया,सबसे बड़ा रुपैैया: पति के साथ मिलकर बहनों पर इकलौते भाई को दर्दनाक मौत देने का इल्ज़ाम

पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल, कोर्ट के आदेश पर FIR

बहनों ने ही रचा खौफनाक जाल!
बहनों ने ही रचा खौफनाक जाल! (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 4:29 PM IST

|

Updated : September 7, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर: जायदाद के लिए सगी बहनों पर भाई का कत्ल करने का आरोप लगा है. आरोप है कि दो बहनों ने पति के साथ मिलकर अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया. अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.

कोर्ट के आदेश पर FIR
कोर्ट के आदेश पर FIR (Photo Credit: ETV Bharat)

आरोप क्या है: बहनों ने पति के साथ मिलकर शारदा सहायक नहर में फेंककर भाई की हत्या कर दी. जमीन और संपत्ति हड़पने के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया गया. सदरपुर के रमद्वारी की साबिदा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि उसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक ढाई वर्ष पूर्व महमूदाबाद के मिश्रिख के इब्राहिम से हुई थी. उसने आरोप लगाया है कि इब्राहिम की शादीशुदा बहनें सोफिया बानो और साइमा परवीन शादी के बाद से ही अपने इकलौते भाई की जमीन और संपत्ति हथियाने के लिए साबिदा और उसके पति को प्रताड़ित करने के साथ रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे.

न्यायालय के आदेश पर शनिवार की रात साबिदा की तहरीर पर सोफिया बानो व उसके पति जावेद उर्फ गुड्डू, साईमा परवीन व उसके पति शमी अहमद के खिलाफ महमूदाबाद कोतवाली में 115(2), 351(3), 316(2), 140(1), 103(1) के तहत केस दर्जकर निरीक्षक दयाशंकर सिंह द्वारा जांच की जा रही है.- वेद प्रकाश श्रीवास्तव, सीओ

साजिश कैसे रची: आरोप है कि सोफिया बानो ने अपने पति जावेद उर्फ गुड्डू, साइमा परवीन ने अपने पति समी के साथ मिलकर जून माह में पीड़िता के पति इब्राहिम का अपहरण कर शारदा सहायक नहर में डुबोकर मार डाला. काफी खोजबीन के बाद इब्राहिम का शव शारदा सहायक नहर में मिला था.

कोर्ट कैसे पहुंचा मामला: पीड़िता द्वारा कोतवाली महमूदाबाद के साथ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई किंतु समस्या का समाधान नहीं हो सका. आखिरकार पीड़िता ने 30 जून को न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

यह भी पढ़ें: एक Love Story ऐसी भी ! सीतापुर में पति-पत्नी और "वो" साथ रहने को राज़ी,मगर परिजनों ने किया किनारा

Last Updated : September 7, 2026 at 5:35 PM IST

TAGGED:

MAHMUDABAD MURDER CASE
SHARDA CANAL MURDER
PROPERTY DISPUTE MURDER
COURT ORDER FIR SITAPUR
SITAPUR CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.