ETV Bharat / state

सीतापुर में नकली नोटों के सिंडिकेट का भंडाफोड़; 1 लाख की फेक करेंसी बरामद

सीतापुर : बिसवां कोतवाली पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर सीतापुर में संचालित नकली नोटों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस टीम ने हजरत गुलजार शाह मेले में नकली नोटों को खपाने की कोशिश कर रही एक महिला को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के आधार पर पुलिस महिला के साथियों को हिरासत में लेकर नेटवर्क बारे में तथ्य जुटाए गए. इसके बाद अलग अलग जगह से करीब एक लाख रुपये की फेक करेंसी बरामद की गई है.



पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि बिसवां कोतवाली पुलिस को हजरत गुलजार शाह मेले में नकली नोट खपाने का इनपुट मिला था. इसी सूचना पर सीओ अमन सिंह और इंस्पेक्टर मुकुल प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मेले में पहुंची और हुलिया के आधार पर एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जामा तलाशी के दौरान महिला के पास से कुछ नकली नोट बरामद हुए. पूछताछ के दौरान महिला ने कई साथियों के नाम कुबूले.

महिला की निशानदेही पर रामपुर कला थाना क्षेत्र में दबिश देकर उसके कई अन्य साथियों को हिरासत में लिया गया. संदिग्धों से पूछताछ में नकली नोटों के किसी बड़े रैकेट की संलिप्तता की बात सामने आ रही है. बीते 12 घंटों की कार्रवाई के दौरान 1 लाख रुपये से अधिक के नकली नोट बरामद किए जा चुके हैं. नेटवर्क से जुड़े अन्य अभियुक्तों और गिरोह के सरगना की गिरफ्तार के लिए स्पेशल टीम का गठन किया है.