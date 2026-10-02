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सीतापुर जिला अस्पताल में मंत्री सुरेश राही का औचक निरीक्षण: 2 घंटे कुर्सी पर बैठकर खोली अव्यवस्थाओं की पोल, डॉक्टरों को लगाई फटकार

सीतापुर: उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही शुक्रवार को अचानक सीतापुर जिला अस्पताल पहुँचे. उन्होंने किसी औपचारिक बैठक के बजाय सीधे आम मरीज की तरह व्यवस्थाओं का जायजा लेने का फैसला किया.

राज्य मंत्री ने अस्पताल में करीब दो घंटे तक एक साधारण कुर्सी पर बैठकर स्वास्थ्य सुविधाओं और कर्मचारियों की कार्यशैली को देखा. इस दौरान अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति संभालने में जुट गए.

अव्यवस्थाओं पर अधिकारियों को लगाई फटकार: निरीक्षण के दौरान मंत्री ने इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों से सीधी बातचीत की. लोगों ने इलाज में देरी, बदहाली और अस्पताल कर्मचारियों के नकारात्मक रवैये की कई शिकायतें रखीं. शिकायतों की पुष्टि होते ही मंत्री ने मौके पर मौजूद डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इलाज के लिए आने वाले हर जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत और बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए.

5 हजार में खरीदा ब्लड लेकिन नहीं चढ़ाया: निरीक्षण के दौरान एक बेहद गंभीर मामला सामने आया जब एक व्यक्ति अपने भाई के लिए बाहर से 5 हजार रुपये में ब्लड लेकर आया था. ब्लड उपलब्ध होने के बाद भी करीब दो घंटे से परिजन अस्पताल परिसर में भटक रहे थे लेकिन मरीज को ब्लड नहीं चढ़ाया जा रहा था. इस लापरवाही को देखकर मंत्री सुरेश राही ने संबंधित डॉक्टरों को तुरंत तलब कर जवाब-तलब किया. उन्होंने कहा कि गरीबों का आर्थिक शोषण और इलाज में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

लखनऊ रेफर करने के खेल पर उठाए सवाल: अस्पताल से बड़ी संख्या में मरीजों को लखनऊ रेफर किए जाने की प्रवृत्ति पर भी राज्य मंत्री ने कड़ा एतराज जताया. उन्होंने कहा कि लगातार रेफरल की शिकायतें यह दर्शाती हैं कि स्थानीय स्तर पर इलाज की व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं. मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी की और कहा कि जब अधिकारी खुद इलाज के लिए बाहर जाएंगे तो जनता का भरोसा कैसे बनेगा. उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार या लापरवाही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी.

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