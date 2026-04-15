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Controversy over Ambedkar Jayanti; सीतापुर में बाबा साहेब की होर्डिंग को लेकर बवाल, अनुयायियों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

सीतापुर : डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर शहरभर में कार्यक्रमों की धूम रही. वहीं रेउसा कस्बे में लगे एक होर्डिंग को लेकर विवाद हो गया. भाजपा विधायक द्वारा लगवाई गई होर्डिंग पर लिखे श्रद्धांजलि शब्द से नाराज आंबेडकर समर्थकों ने विरोध करते हुए सड़क पर जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारी भाजपा होर्डिंग हटवाने की मांग कर रहे थे. हालांकि काफी देर तक समझाने-बुझाने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पुलिस ने होर्डिंग हटवाकर मामला शांत कराया.

सीतापुर में बाबा साहेब की होर्डिंग को लेकर बवाल. देखें वीडियो (Video Credit : ETV Bharat)

थानाध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने बताया कि दोपहर तक क्षेत्र में जयंती समारोह शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहे थे. शाम करीब पांच बजे कुछ लोगों ने भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा रेउसा चौराहे के अटल चौक पर लगाई गई होर्डिंग को लेकर आपत्ति जाहिर कर दी. इसके बाद बड़ी संख्या में आंबेडकर समर्थक मौके पर एकत्र हो गए और होर्डिंग हटवाने की मांग पर अड़ गए. काफी देर तक समझाने और होर्डिंग हटाने के बाद लोग शांत हुए. इसके बाद सभी को कबीर आश्रम ले जाकर बैठक की गई, जहां शांति बनाए रखने की अपील पर सहमति बन गई.