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Controversy over Ambedkar Jayanti; सीतापुर में बाबा साहेब की होर्डिंग को लेकर बवाल, अनुयायियों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

भाजपा विधायक द्वारा लगवाई गई होर्डिंग पर लिखे श्रद्धांजलि शब्द से नाराज आंबेडकर समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया.

सीतापुर में होर्डिंग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करते अनुयायी.
सीतापुर में होर्डिंग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करते अनुयायी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 9:12 AM IST

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सीतापुर : डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर शहरभर में कार्यक्रमों की धूम रही. वहीं रेउसा कस्बे में लगे एक होर्डिंग को लेकर विवाद हो गया. भाजपा विधायक द्वारा लगवाई गई होर्डिंग पर लिखे श्रद्धांजलि शब्द से नाराज आंबेडकर समर्थकों ने विरोध करते हुए सड़क पर जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारी भाजपा होर्डिंग हटवाने की मांग कर रहे थे. हालांकि काफी देर तक समझाने-बुझाने और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पुलिस ने होर्डिंग हटवाकर मामला शांत कराया.

सीतापुर में बाबा साहेब की होर्डिंग को लेकर बवाल. देखें वीडियो (Video Credit : ETV Bharat)

थानाध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने बताया कि दोपहर तक क्षेत्र में जयंती समारोह शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहे थे. शाम करीब पांच बजे कुछ लोगों ने भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा रेउसा चौराहे के अटल चौक पर लगाई गई होर्डिंग को लेकर आपत्ति जाहिर कर दी. इसके बाद बड़ी संख्या में आंबेडकर समर्थक मौके पर एकत्र हो गए और होर्डिंग हटवाने की मांग पर अड़ गए. काफी देर तक समझाने और होर्डिंग हटाने के बाद लोग शांत हुए. इसके बाद सभी को कबीर आश्रम ले जाकर बैठक की गई, जहां शांति बनाए रखने की अपील पर सहमति बन गई.

सीतापुर में होर्डिंग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करते अनुयायी.
सीतापुर में होर्डिंग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करते अनुयायी. (Photo Credit : ETV Bharat)

इसके पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू ने चंद्रसेनी में आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा निकाली और भंडारे का आयोजन किया. भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने रेउसा चौराहे के अटल चौक पर आयोजित कार्यक्रम में आंबेडकर के विचारों पर प्रकाश डाला.

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