सीतापुर में मकर संक्रांति मेले के दौरान हादसा; सरायन नदी का वर्षों पुराना पुल टूटा, 4 लोग बहे
मछरेहटा थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक हर्रैया धाम में मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल मेले का आयोजन होता है.
Published : January 15, 2026 at 9:19 AM IST
सीतापुर : मछरेहटा थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक हर्रैया धाम में आयोजित मकर संक्रांति मेले के दौरान बुधवार शाम बड़ा हादसा हो गया. ग्राम पंचायत मिरचौड़ी के मजरा हर्रैया धाम के पास सरायन नदी पर बना लकड़ी का अस्थायी पुल अचानक ढह गया. जिससे चार लोग नदी में बह गए. हालांकि ग्रामीणों की मदद से सभी को सकुशल बचा लिया गया.
मछरेहटा थाना अध्यक्ष प्रभात गुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत मिरचौड़ी के मजरा हर्रैया धाम के पास सरायन नदी पर लकड़ी का अस्थायी पुल है. यह पुल बरुहा नेवादा, गंगापुर, अलाददपुर, बेनोरा, धरैंचा, समदेपारा, भौगौतीपुर और बारा भारी सहित कई गांवों को जोड़ता है. यहीं से आगे खैराबाद थाना क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचने का मुख्य साधन है. इन दिनों हर्रैया धाम में मकर संक्रांति का ऐतिहासिक मेला लगा है.
थाना अध्यक्ष के मुताबिक बुधवार शाम मेल से कुछ मेलार्थी इसी पुल से अपने-अपने गांव लौट रहे थे. तभी अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया. जिससे कई लोग नदी में गिर गए और बहने लगे. पुल टूटने से अफरातफरी मच गई. कुछ लोगों ने बचाने के कोशिश के साथ पुलिस को सूचना दी. इसके बाद सूरजपुर चौकी प्रभारी समेत पुलिस टीम मौके पहुंची. घाट पर मौजूद केवट नरेश और सोबरन ने बताया कि पुल टूटने से चार लोग नदी में गिर गए थे. जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.
