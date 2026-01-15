ETV Bharat / state

सीतापुर में मकर संक्रांति मेले के दौरान हादसा; सरायन नदी का वर्षों पुराना पुल टूटा, 4 लोग बहे

सीतापुर में सरायन नदी पर बना पुल टूटा. ( Photo Credit : ETV Bharat )