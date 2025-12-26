यूपी में एक और BLO ने दी जान, SIR का काम देख रहे थे, पुलिस जांच में जुटी
सीतापुर जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दरियापुर में कार्यरत थे, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
सीतापुर: यूपी में SIR का काम देख रहे एक और बीएलओ ने जान दे दी. इससे पहले झांसी, फतेहपुर, गोंडा और मुरादाबाद में भी SIR का काम देख रहे बीएलओ की खुदकुशी के मामले सामने आ चुके हैं. सीतापुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.
सीतापुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाते थे: थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि BLO उमेश (30) लिया गांव थाना रामपुर कला के रहने वाले थे. वह अटरिया थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय दरियापुर में कार्यरत थे. वह अटरिया कस्बे में किराए के मकान में रहते थे. उनकी खुदकुशी की सूचना मिली थी. पुलिस ने जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
परिजन बोले SIR का काम मिला था: उमेश के परिजनों ने बताया कि हाल में उन्हें एसआईआर का काम भी मिला था. वह बीएलओ की जिम्मेदारी निभा रहे थे. उन्होंने जान दे दी.
यूपी में पहले भी बीएलओ दे चुके जान
- 25 नवंबर को गोंडा में तरबगंज तहसील के प्राथमिक विद्यालय जैतपुर माझा में कार्यरत सहायक अध्यापक विपिन यादव ने जान दे दी थी. वह एसआईआर का काम देख रहे थे.
- 26 नवंबर को बिंदकी के खजुहा निवासी बीएलओ सुधीर कोरी ने शादी से एक दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी थी. उन पर एसआईआर की जिम्मेदारी थी.
- 30 नवंबर को मुरादाबाद में थाना भोजपुर क्षेत्र के बहेड़ी ब्रह्मनान में बीएलओ सर्वेश सिंह (45) ने जान दे दी. वह भी एसआईआर का काम देख रहे थे.
- 10 दिसंबर को भानपुरा गांव निवासी और रोजगार सेवक नाथूराम आर्य जो कि बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने जान देने की कोशिश की थी.
