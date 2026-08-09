सीतापुर के BJP विधायक ने समधी पर दर्ज कराया मुकदमा; धोखाधड़ी सहित कई आरोप लगाए
विधायक का कहना है कि शादी से पहले उन्होंने कई लोगों से प्रखर और उसके परिवार के बारे में जानकारी ली थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 7:31 AM IST
सीतापुर: जिले की सेवता विधानसभा से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने समधी (बेटी के ससुर) पर केस दर्ज कराया है. विधायक ने अपनी बेटी की शादी में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने और व्यवसाय के संबंध में गलत जानकारी देने के लिए धोखाधड़ी के आरोपी समधी अनुज त्रिवेदी के खिलाफ रेउसा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.
विधायक ज्ञान तिवारी ने आरोप लगाया है कि अनुज त्रिवेदी ने अपने व्यवसाय और पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में तथ्य छिपाकर अपने बेटे प्रखर त्रिवेदी की शादी उनकी बेटी डॉ. प्रज्ञा तिवारी से कराई.
एफआईआर के अनुसार, डॉ. प्रज्ञा तिवारी की शादी 14 फरवरी 2024 को ग्राम चंद्रावल मिश्रिख निवासी अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर त्रिवेदी से हुई थी.
शादी से पहले अनुज त्रिवेदी ने खुद को रियल एस्टेट का कारोबारी बताते हुए महाराष्ट्र के मुंबई में कारोबार करने की बात कही थी. वहीं, गांव में प्रखर त्रिवेदी के बारे में विद्यालय और खेती-बागवानी का काम देखने की जानकारी दी थी.
विधायक का कहना है कि शादी से पहले उन्होंने कई लोगों से प्रखर और उसके परिवार के बारे में जानकारी ली थी. सभी ने परिवार को संपन्न और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित बताया था. इसी आधार पर उन्होंने बेटी का विवाह किया.
करीब ढाई वर्ष बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी हुई कि अनुज त्रिवेदी के खिलाफ महाराष्ट्र व अन्य जगह धोखाधड़ी और चीटिंग के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अनुज त्रिवेदी ने व्यवसाय से जुड़ी वास्तविकता छिपाकर और झूठ बोलकर उनके घर में बेटे की शादी कराई. इससे बेटी और पूरा परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है. विधायक ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
रेउसा थानाध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी ने बताया कि विधायक ज्ञान तिवारी की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
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