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नोएडा मैरिज फ्रॉड केस: सेउता विधायक ज्ञान तिवारी बोले- "धूमधाम से की थी बेटी की शादी, अब तोड़े सारे संबंध"

मिश्रिख के चंद्रावल के अनुज त्रिवेदी पर 25 महिलाओं से शादी करके ठगी करने का आरोप है. वर्ष 2024 में सेउता विधायक ज्ञान तिवारी ने अपनी बेटी की शादी अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर के साथ की थी.

सीतापुर: नोएडा में फर्जी नाम और पहचान के सहारे कई महिलाओं से विवाह करने के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी के बाद सेउता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. विधायक ने अपनी बेटी के साथ फेसबुक पर लाइव के दौरान आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए उसके परिवार से सभी रिश्ते समाप्त करने की घोषणा की.

बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी हुए भावुक: विधायक ज्ञान तिवारी ने बताया कि वर्ष 2024 में उन्होंने सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार अपनी बेटी का विवाह किया था. उस समय उन्हें समधी पक्ष के बारे में ऐसी किसी जानकारी का पता नहीं था.

डॉक्टर बेटी का साथ देगा परिवार: उन्होंने कहा कि एक पिता के रूप में यह पूरा घटनाक्रम उनके परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है. उनकी बेटी एमबीबीएस डॉक्टर है और आत्मनिर्भर है. मेरा पूरा परिवार हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा. बेटी की शादी के पहले उन्होंने कई लोगों से इस परिवार के बारे में जानकारी की थी लेकिन किसी ने भी कोई प्रतिकूल जानकारी नहीं दी थी लिहाजा उन्होंने धूमधाम से शादी की थी, अब इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद से मैं अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं.

ज्ञान तिवारी ने की आरोपी के लिए फांसी की मांग: विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि जिन महिलाओं के साथ कथित रूप से धोखा और शोषण हुआ है, उन्हें शीघ्र न्याय मिलना चाहिए तथा ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने आरोपी को मृत्युदंड दिए जाने की मांग भी की. विधायक के इस बयान के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. आज सोशल मीडिया पर विधायक ज्ञान तिवारी का भावुक बयान पूरे दिन चर्चाओं में बना रहा.

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