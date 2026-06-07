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दुस्साहस; सीतापुर में प्रेमिका का हत्यारोपी पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनकर भागा, मुठभेड़ में गिरफ्तार

सीतापुर : संदना थाना क्षेत्र की गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर लाश लखनऊ में फेंकने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है. आरोपी पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मी का शस्त्र छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था. घायल आरोपी को नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है.

बताया गया कि सीतापुर संदना थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ सरैया गांव निवासी विशाल पाल का प्रेम प्रसंग था. बीती 25 मई को विशाल छात्रा को लेकर कहीं भाग गया. इस संबंध में छात्रा के परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस ने प्राथमिक पड़ताल के बाद 28 मई को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. परिजनों से पूछताछ और शक के आधार पर पुलिस ने 4 मई को विशाल को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में विशाल ने जुर्म कबूल कर लिया और साक्ष्य बरामद कराने की बात कही. इसी सिलसिले में सीतापुर पुलिस टीम हत्यारोपी का शनिवार सुबह लखनऊ ले पहुंची. जहां उसकी निशानदेही पर बख्शी का तालाब क्षेत्र में छात्रा का कंकाल बरामद हुआ.

एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह के अनुसार क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए पुलिस टीम हत्यारोपी को शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे दोबारा लखनऊ ले जा रही थी. रामपुर मढ़िया गांव के पास पहुंचने पर विशाल ने लघुशंका की बात कही. इस पर पुलिस टीम ने गाड़ी रोक दी. गाड़ी रुकने पर विशाल एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने लगा. पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया. इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पैर में पुलिस की गोली लगी है. उसका इलाज कराया जा रहा है.