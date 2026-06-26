मुंबई से अधमरी हालत में भेजे गए बिहार के युवक की मौत, परिजनों ने थाने का किया घेराव
सीतामढ़ी के युवक की मुंबई में कई दिनों तक पिटाई के बाद ट्रेन में छोड़ देने का परिजनों ने आरोप लगाते हुए हंगामा किया.
Published : June 26, 2026 at 1:30 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक की मौत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और परिजन डुमरा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर घेराव कर जमकर हंगामा किया. घटना के दौरान कुछ देर के लिए थाना परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों के समझाने-बुझाने पर मामला शांत हो गया.
युवक की मौत पर हंगामा: परिजनों का आरोप है कि मुंबई में काम करने गए युवक को उसके साथियों ने मोबाइल विवाद में कई दिनों तक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा.अधमरी हालत में उसे ट्रेन से बिहार भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
साथियों के साथ गया था मुंबई: मृतक की पहचान डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया गांव निवासी नेमरधारी महंत के पुत्र सुधीर कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार सुधीर अपने कुछ साथियों के साथ रोजगार के लिए मुंबई गया था. वहीं किसी बात को लेकर उसका अपने साथियों से मोबाइल फोन के विवाद में झगड़ा हो गया.
कई दिनों तक कमरे में बंद रखकर की पिटाई: परिजनों का आरोप है कि विवाद के बाद सुधीर के साथियों ने उसे कई दिनों तक कमरे में बंद रखा और लगातार उसकी बेरहमी से पिटाई की. उनका कहना है कि जब सुधीर की हालत बेहद गंभीर हो गई और वह अधमरा हो गया, तब आरोपी उसे ट्रेन में बैठाकर बिहार के लिए रवाना कर दिए. ताकि मामले से खुद को बचाया जा सके.
"मुंबई में बंधक बनाकर मारा है. 35-36 साल उसकी उम्र थी. ट्रेन से एक लड़की ने वीडियो भेजा था, तब पता चला कि सुधीर के साथ मारपीट हुई थी. आगरा एसएन कॉलेज में 6 दिन आईसीयू में रहा फिर कोमा में चला गया. फिर उसकी मौत हो गई. वहीं उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था. लेबर क्लास का काम करता है. अप्रैल में मुंबई गया था. गांव के ही लोगों ने मारपीट की थी."- विकास कुमार, मृतक के परिजन
अधमरे युवक को ट्रेन में छोड़ा: बताया गया कि ट्रेन यात्रा के दौरान झारखंड की एक महिला यात्री की नजर बेहोश पड़े सुधीर पर पड़ी. महिला ने उसके पास मौजूद आधार कार्ड और पर्स में रखे मोबाइल नंबर के आधार पर परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिजन संबंधित रेलवे स्टेशन पहुंचे और गंभीर हालत में सुधीर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.
"अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. प्रथम दृष्टया घटना मुंबई की प्रतीत होती है. यदि परिजनों की ओर से आवेदन प्राप्त होता है तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी."- मुकेश कुमार, डुमरा थाना अध्यक्ष
पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ. इसके बाद परिजन और ग्रामीण युवक के शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव रवाना हो गए. फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि परिजनों के आवेदन के बाद पुलिस जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.
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