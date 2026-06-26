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मुंबई से अधमरी हालत में भेजे गए बिहार के युवक की मौत, परिजनों ने थाने का किया घेराव

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक की मौत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और परिजन डुमरा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर घेराव कर जमकर हंगामा किया. घटना के दौरान कुछ देर के लिए थाना परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों के समझाने-बुझाने पर मामला शांत हो गया.

युवक की मौत पर हंगामा: परिजनों का आरोप है कि मुंबई में काम करने गए युवक को उसके साथियों ने मोबाइल विवाद में कई दिनों तक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा.अधमरी हालत में उसे ट्रेन से बिहार भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

मृतक के परिजन का गंभीर आरोप (ETV Bharat)

साथियों के साथ गया था मुंबई: मृतक की पहचान डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया गांव निवासी नेमरधारी महंत के पुत्र सुधीर कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार सुधीर अपने कुछ साथियों के साथ रोजगार के लिए मुंबई गया था. वहीं किसी बात को लेकर उसका अपने साथियों से मोबाइल फोन के विवाद में झगड़ा हो गया.

कई दिनों तक कमरे में बंद रखकर की पिटाई: परिजनों का आरोप है कि विवाद के बाद सुधीर के साथियों ने उसे कई दिनों तक कमरे में बंद रखा और लगातार उसकी बेरहमी से पिटाई की. उनका कहना है कि जब सुधीर की हालत बेहद गंभीर हो गई और वह अधमरा हो गया, तब आरोपी उसे ट्रेन में बैठाकर बिहार के लिए रवाना कर दिए. ताकि मामले से खुद को बचाया जा सके.

"मुंबई में बंधक बनाकर मारा है. 35-36 साल उसकी उम्र थी. ट्रेन से एक लड़की ने वीडियो भेजा था, तब पता चला कि सुधीर के साथ मारपीट हुई थी. आगरा एसएन कॉलेज में 6 दिन आईसीयू में रहा फिर कोमा में चला गया. फिर उसकी मौत हो गई. वहीं उसका पोस्टमार्टम भी हुआ था. लेबर क्लास का काम करता है. अप्रैल में मुंबई गया था. गांव के ही लोगों ने मारपीट की थी."- विकास कुमार, मृतक के परिजन