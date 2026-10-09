दोस्त के बर्थडे पार्टी में पटना गया युवक..फिर संपर्क बंद, दो दिन बाद इस हालत में मिला शव
सीतामढ़ी से दोस्त के साथ पटना गये युवक का लावारिस हालत में मिला शव, दो दिन पहले जन्मदिन की पार्टी में गया था. रिपोर्ट-धर्मेंद्र कुमार
Published : October 9, 2026 at 1:06 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहंदी निवासी युवक शुभम पांडे की पटना में मौत हो गई है. दो दिन पहले जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए एक दोस्त के साथ पटना गए शुभम से परिवार का संपर्क अचानक टूट गया. तलाश के दौरान उसका शव लावारिस हालत में बरामद होने से परिवार में कोहराम मच गया है.
पार्टी में शामिल होने गया था शुभम
पिता मोहन पांडे के अनुसार, शुभम को उसका एक दोस्त जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए पटना ले गया था. शुरुआत में परिवार को कोई खास चिंता नहीं थी, लेकिन पटना पहुंचने के बाद शुभम से फोन पर बातचीत पूरी तरह बंद हो गई. परिवार के बार-बार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला.
"पटना पहुंचने के बाद जब अचानक शुभम की घरवालों से बातचीत बंद हो गई तो परिवार के लोग लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करने लगे, हालांकि इसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी."-मोहन पांडे, पिता
परिजनों ने पटना पहुंचकर शुरू कराई तलाश
परिजन हर्ष पांडे ने बताया कि अनहोनी की आशंका के बीच वो खुद पटना पहुंचे और पुलिस की मदद से शुभम की तलाश शुरू कराई. इसी दौरान युवक का शव लावारिस हालत में बरामद हुआ. घटना की खबर से सीतामढ़ी स्थित उसके घर में मातम पसर गया है और पूरा परिवार गहरे सदमे में है.
"शुभम को जहर देकर उसकी हत्या की गई है. मामले की निष्पक्ष जांच हो. घटना की हर कड़ी की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ताकि दोषी यदि कोई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो."-हर्ष पांडे, परिजन
कैसे हुई शुभम की मौत?
अभी तक मौत के वास्तविक कारणों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि शुभम की मौत कब, कहां और किन परिस्थितियों में हुई. पुलिस जांच में यह पता लगाना जरूरी होगा कि वह आखिरी बार किन लोगों के संपर्क में था.
पटना के बुद्ध मार्ग में मिला शव
पुलिस के अनुसार, शुभम का शव बुद्ध मार्ग स्थित स्काउट गाइड कार्यालय के पीछे मिला था. लॉ एंड ऑर्डर एएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि मौत के असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेंगे.
"बुद्ध मार्ग स्काउट गाइड कार्यालय के पीछे शव मिला था, उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया था. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल सकेगा."- कृष्ण मुरारी प्रसाद , लॉ एंड ऑर्डर, एएसपी, पटना
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी नजरें
मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच सबसे अहम मानी जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि मौत प्राकृतिक थी या किसी आपराधिक घटना का नतीजा. पुलिस जांच जारी है और परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके.
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