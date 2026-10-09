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दोस्त के बर्थडे पार्टी में पटना गया युवक..फिर संपर्क बंद, दो दिन बाद इस हालत में मिला शव

सीतामढ़ी युवक की हत्या ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहंदी निवासी युवक शुभम पांडे की पटना में मौत हो गई है. दो दिन पहले जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए एक दोस्त के साथ पटना गए शुभम से परिवार का संपर्क अचानक टूट गया. तलाश के दौरान उसका शव लावारिस हालत में बरामद होने से परिवार में कोहराम मच गया है.

पार्टी में शामिल होने गया था शुभम