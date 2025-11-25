ETV Bharat / state

सीतापुरम के रूप में विकसित होगा सीतामढ़ी, 11 शहर बनेंगे सैटेलाइट सिटी

पटना: सीतामढ़ी के सीतापुरम को नए सैटलाइट टाउनशिप और ग्रीनफील्ड टाउनशिप के रूप में विकसित करने को लेकर नीतीश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट में फैसला लिया है. विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने मां जानकी की जन्मस्थली सीतापुरम को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया था.

अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी में सीतापुरम: चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा की थी कि अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है और अब सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण की बात कही थी.

11 शहरों को सैटलाइट टाउनशिप: ऐसे सरकार की ओर से पहले ही मंदिर निर्माण का फैसला लिया जा चुका है. उसके लिए राशि भी दी जा चुकी है. अब सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही सीतामढ़ी को भी विकसित करने का फैसला लिया गया है. कैबिनेट में राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास के लिए 11 शहरों को नए सैटलाइट टाउनशिप और ग्रीन फील्ड टाउनशिप के रूप में विकसित करने पर मुहर लगी है. उसमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के अलावे सोनपुर और सीतामढ़ी का सीतापुरम भी शामिल है.

सीतापुरम मां जानकी की जन्मस्थली है और एनडीए ने पहले ही अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर रखा है कि इसे विश्व स्तरीय अध्यात्मिक नगर के रूप में विकसित किया जाएगा. अब कैबिनेट में भी मास्टर प्लान आधारित विकास के माध्यम से सीतापुरम को आधुनिक टाउनशिप के रूप में विकसित करने पर मुहर लगी है. भव्य मां जानकी की मंदिर के साथ अब सुंदर व्यवस्थित शहर भी सीतामढ़ी के सीतापुरम को बनाया जाएगा.

पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के निर्माण के लिए नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले ही 1000 करोड़ की राशि कैबिनेट में स्वीकृति दी है जिसमें से 137 करोड़ रुपए मौजूद मंदिर के जीर्णोद्धार पर और शेष 728 करोड रुपए परिक्रमा पथ और पर्यटक आधारभूत ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा.

इसी साल 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर की तर्ज पर भव्य जानकी मंदिर निर्माण का शिलान्यास भी किया है. मिथिलांचल में विधानसभा चुनाव में मां जानकी मंदिर का निर्माण बड़ा मुद्दा था अब सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पूरे सीतापुरम को नया रूप देने पर फैसला हुआ है, आधुनिक शहर अयोध्या की तर्ज पर बसाया जाएगा.