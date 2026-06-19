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बिहार में नहाने गए छह बच्चे डूबे, 2 की मौत, 4 को स्थानीय गोताखोरों ने बचाया

सीतामढ़ी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबने लगे जिससे लोगों में हड़कंप मच गया. तुरंत स्थानीय और गोताखोरों ने नदी में छलांग लगाई-

बिहार में डूबने से बच्चों की मौत
बिहार में डूबने से बच्चों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 6:53 PM IST

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सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में नदी में नहाने के दौरान हादसा हो गया. लाल बकेया नदी में अचानक 6 बच्चे गहरे पानी की ओर चले गए और नदी में डूबने लगे. स्थानीय लोगों ने बच्चों को डूबता देखकर तुरंत रेस्क्यू चलाया. हादसे में स्थानीय और गोताखोरों की मदद से 4 बच्चों को बचा लिया गया लेकिन दो बच्चों की मौत हो गई.

सीतामढ़ी में 6 बच्चे डूबे : मामला बैरगनिया प्रखंड का है जहां लाल बकेया नदी में नहाने गए छह बच्चे अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दो बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और मातम का माहौल है.

गांव में पसरा मातम
गांव में पसरा मातम (ETV Bharat)

2 बच्चों की डूबकर मौत : घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया गया. मृतक बच्चों की पहचान बैरगनिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या-5 निवासी राहुल कुमार और आलोक कुमार के रूप में हुई है. दोनों बच्चों की मौत की खबर मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया.

स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने बचाया : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी बच्चे नदी में नहाने के लिए गए थे. इसी दौरान वे गहरे पानी वाले हिस्से में पहुंच गए और डूबने लगे. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर बच्चों की तलाश शुरू की, जिसके बाद चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

हादसे के बाद गांव में मायूसी
हादसे के बाद गांव में मायूसी (ETV Bharat)

''लाल बकेया नदी में नहाने के दौरान छह बच्चे डूब गए थे. स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से चार बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि दो बच्चों की मौत हो गई. प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है तथा सरकारी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- अमृत राज, राजस्व अधिकारी

चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग : इस हादसे ने एक बार फिर नदी और जलाशयों में बिना सुरक्षा व्यवस्था के नहाने के खतरों को उजागर कर दिया है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी किनारे चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा के उचित इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

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