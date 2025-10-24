मां सरपंच.. पिता सरकारी कर्मचारी.. दिल्ली में बिहार के रंजन पाठक का एनकाउंटर
सीतामढ़ी के रंजन पाठक समेत चार युवकों का दिल्ली में एनकाउंटर किया गया. रंजन की मां सरपंच हैं और पिता सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं.
Published : October 24, 2025 at 2:37 PM IST
सीतामढ़ी: दिल्ली में गुरुवार को हुए एनकाउंटर में सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी निवासी मनोज पाठक के पुत्र रंजन पाठक (25) और उसके पड़ोसी प्रवीण पाठक के पुत्र मनीष पाठक (32) को ढेर कर दिया गया. सीतामढ़ी पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है.
सीतामढ़ी के रंजन का दिल्ली में एनकाउंटर: पुलिस के अनुसार लगभग 02:20 बजे बहादुर शाह मार्ग (डॉ. अंबेडकर चौक से पंसाली चौक रोहिणी, दिल्ली) के बीच सीतामढ़ी जिले के चार कुख्यात अपराधियों और दिल्ली पुलिस अपराध शाखा और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ हुई.
चार को पुलिस ने किया ढेर: एनकाउंटर में सीतामढ़ी जिले के अपराधी गिरोह सिग्मा एंड कंपनी के मुख्य शूटर रंजन पाठक, अमन ठाकुर, विमलेश महतो, मनीष पाठक घायल हुए और उन्हें डॉ. बीएसए हॉस्पिटल, रोहणी, दिल्ली में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा सभी को मृत घोषित कर दिया गया.
चुनाव से पहले अशांति फैलाने की थी साजिश: पुलिस के अनुसार 'सिग्मा एण्ड कम्पनी' नाम के गिरोह द्वारा विगत तीन महीने से जिले में सुपारी लेकर पांच हत्याएं की गई थी और दो रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया. इन आपराधिक घटनाओं द्वारा जिले में हिंसा एवं आतंक का माहौल कायम करने का प्रयास किया जा रहा था. साक्ष्य के रूप में एक ऑडियो क्लिप को भी जब्त किया गया, जिसमें अपराधी रंजन पाठक चुनाव से पहले आपराधिक घटनाओं से अशांति फैलाने की बात कर रहा है.
पढ़ाई-लिखाई से रंजन की थी दूरी: दिल्ली के रोहिणी में मारा गया रंजन पाठक जिले में लगातार छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था. रंजन पाठक सात भाई बहनों में शरारती था. छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करना उसकी आदत थी, यही कारण था कि वह पढ़ाई नहीं कर सका और वह बिल्कुल अंगूठा छाप था.
कई हत्याओं का था आरोपी: गांव वालों का कहना है कि उसने 2019 में गांव में वर्चस्व स्थापित करने के लिए गांव के युवक अभय नंदन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के मामले में वह जेल भी गया था. जेल से निकलने के बाद वह छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में जुटा था, लेकिन बीते 23 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में रंजन पाठक के साथ-साथ उसका तीन शागिर्द भी ढेर हो गया.
गिनकर मारता था गोली: रंजन ने पिछले 7-8 साल में बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था. अपने शिकार को गिनकर 6 गोली मारता था. 10 सेकेंड में सिर और सीने में गोलियों की बौछार करता था और मौत के घाट उतार देता था.
सुपारी लेकर सीरियल मर्डर: रंजन पाठक पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित कई मामले डुमरा गढ़ा सहित कई थानों में दर्ज हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार उसपर अब तक आठ मामले दर्ज हैं. 26 सितंबर को उसने डुमरा थाना अंतर्गत लगभग गांव निवासी ब्रह्मांशी सेवा के पूर्व अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
तीन शार्प शूटर की गिरफ्तारी: फिल्मी स्टाइल में रंजन पाठक फंडिंग करने वाले हत्या के आरोपित शशि कपूर झंकार के सहयोग से हत्या की घटना को अंजाम देकर अपने संगठन का खौफ फैलाने के साथ-साथ जिला पुलिस के लिए लगातार चुनौती बन रहा था.
बीते 6 अक्टूबर 2025 को रंजन पाठक गिरोह के तीन शार्प शूटर राहुल झा, दीपक ठाकुर व लोहा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ही गोलियां चला दी. जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी थी.
पिता भी रह चुके हैं सरपंच : बीते 17 जुलाई की शाम रंजन पाठक ने आदित्य ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में उसके पिता मनोज पाठक को भी नामजद किया गया था. तत्काल वह जेल में बंद हैं. मनोज पाठक से 2011 तक मलाई गांव के सरपंच थे. इससे पूर्व वर्ष 1988 में अनौपचारिक स्वयं सेवक के रूप में कार्यरत थे. सरकार द्वारा इस विभाग को बंद कर दिए जाने के बाद इस विभाग में कर्मियों ने संगठन बनाकर पटना उच्च न्यायालय में मामला तैयार किया था.
सरपंच मां चली गई मायके: इन लोगों के पक्ष में फैसला आने के बाद वर्ष 2012 में इन लोगों का समायोजन राजस्व विभाग में कर दिया गया. मनोज पाठक राजस्व विभाग के कर्मचारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. पुलिस के द्वारा घर पर इश्तेहार चस्पा कर दिए जाने के बाद वर्तमान पंचायत की सरपंच उसकी मां बिंदल देवी घर पर ताला जड़कर अपने मायके नेपाल के महोत्री जिले के जलेश्वर थाना अंतर्गत हरदिया गांव में रह रही है.
तीन महीने में बड़ी घटनाओं को अंजाम: गैंग के सदस्यों द्वारा विगत तीन महीने में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया. 18 जुलाई को बाजपट्टी थाना क्षेत्र में आदित्य कुमार को रंजन पाठक एवं उसके गिरोह के द्वारा 6 गोली मार कर हत्या कर दी गयी.
मदन कुमार कुशवाहा को रंजन पाठक एवं उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा सुपारी लेकर डुमरा थानान्तर्गत परोहा रेलवे गुमटी के पास पांच गोली मारकर हत्या कर दिया गया. ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व अध्यक्ष गणेश शर्मा को उनके लगमा स्थित घर के पास रंजन पाठक, उसके साथी अमन ठाकुर एवं सूरज पाठक द्वारा सुपारी लेकर घर के सामने तीन गोली मार कर हत्या कर दी गयी.
वादी से रंजन पाठक, अमन ठाकुर, विमलेश महतो एवं अन्य सदस्यों के द्वारा 45 लाख रुपये रंगदारी मांगी गयी थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी. सीएसपी संचालक श्रवण यादव से विमलेश महतो, अमन ठाकुर, रंजन पाठक और अन्य सदस्यों के द्वारा एक लाख सतर हजार रुपया सुपारी लिया गया. इसके बावजूद सीएसपी दुकान में घुस कर 6 गोली मारकर हत्या कर दी गयी.
