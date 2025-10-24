ETV Bharat / state

मां सरपंच.. पिता सरकारी कर्मचारी.. दिल्ली में बिहार के रंजन पाठक का एनकाउंटर

सीतामढ़ी: दिल्ली में गुरुवार को हुए एनकाउंटर में सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी निवासी मनोज पाठक के पुत्र रंजन पाठक (25) और उसके पड़ोसी प्रवीण पाठक के पुत्र मनीष पाठक (32) को ढेर कर दिया गया. सीतामढ़ी पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है.

सीतामढ़ी के रंजन का दिल्ली में एनकाउंटर: पुलिस के अनुसार लगभग 02:20 बजे बहादुर शाह मार्ग (डॉ. अंबेडकर चौक से पंसाली चौक रोहिणी, दिल्ली) के बीच सीतामढ़ी जिले के चार कुख्यात अपराधियों और दिल्ली पुलिस अपराध शाखा और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ हुई.

चार को पुलिस ने किया ढेर: एनकाउंटर में सीतामढ़ी जिले के अपराधी गिरोह सिग्मा एंड कंपनी के मुख्य शूटर रंजन पाठक, अमन ठाकुर, विमलेश महतो, मनीष पाठक घायल हुए और उन्हें डॉ. बीएसए हॉस्पिटल, रोहणी, दिल्ली में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा सभी को मृत घोषित कर दिया गया.

चुनाव से पहले अशांति फैलाने की थी साजिश: पुलिस के अनुसार 'सिग्मा एण्ड कम्पनी' नाम के गिरोह द्वारा विगत तीन महीने से जिले में सुपारी लेकर पांच हत्याएं की गई थी और दो रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया गया. इन आपराधिक घटनाओं द्वारा जिले में हिंसा एवं आतंक का माहौल कायम करने का प्रयास किया जा रहा था. साक्ष्य के रूप में एक ऑडियो क्लिप को भी जब्त किया गया, जिसमें अपराधी रंजन पाठक चुनाव से पहले आपराधिक घटनाओं से अशांति फैलाने की बात कर रहा है.

पढ़ाई-लिखाई से रंजन की थी दूरी: दिल्ली के रोहिणी में मारा गया रंजन पाठक जिले में लगातार छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था. रंजन पाठक सात भाई बहनों में शरारती था. छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करना उसकी आदत थी, यही कारण था कि वह पढ़ाई नहीं कर सका और वह बिल्कुल अंगूठा छाप था.

कई हत्याओं का था आरोपी: गांव वालों का कहना है कि उसने 2019 में गांव में वर्चस्व स्थापित करने के लिए गांव के युवक अभय नंदन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के मामले में वह जेल भी गया था. जेल से निकलने के बाद वह छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में जुटा था, लेकिन बीते 23 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में रंजन पाठक के साथ-साथ उसका तीन शागिर्द भी ढेर हो गया.

गिनकर मारता था गोली: रंजन ने पिछले 7-8 साल में बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था. अपने शिकार को गिनकर 6 गोली मारता था. 10 सेकेंड में सिर और सीने में गोलियों की बौछार करता था और मौत के घाट उतार देता था.

सुपारी लेकर सीरियल मर्डर: रंजन पाठक पर हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित कई मामले डुमरा गढ़ा सहित कई थानों में दर्ज हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार उसपर अब तक आठ मामले दर्ज हैं. 26 सितंबर को उसने डुमरा थाना अंतर्गत लगभग गांव निवासी ब्रह्मांशी सेवा के पूर्व अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी.