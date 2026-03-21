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'धुरंधर-2 मूवी देखकर लौट रहे थे तभी पुलिस ने पकड़ लिया..' बिहार पुलिस का थर्ड डिग्री टॉर्चर !

कोई फिल्म देखकर घर लौट रहा हो और पुलिस पकड़ ले तो क्या कहेंगे? सीतामढ़ी में कुछ ऐसा ही हुआ दो युवकों के साथ. पढ़ें-

युवकों को धुरंधर-2 देखना महंगा पड़ा
धुरंधर 2 देखकर लौट रहे युवकों की पुलिस ने की पिटाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 21, 2026 at 6:32 PM IST

4 Min Read
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सीतामढ़ी : रणवीर सिंह की सुपरहिट मूवी धुरंधर-2 देखना दो युवकों को महंगा पड़ गया. फिल्म देखकर लौटते समय दो युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया और सीतामढ़ी के सुप्पी थाने ले जाकर खूब थर्ड डिग्री टॉर्चर किया. युवकों ने सुप्पी थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

युवकों को धुरंधर-2 देखना महंगा पड़ा : युवकों के शरीर पर डंडे के निशान हैं. उन्होंने मौजूद मीडियाकर्मियों को दिखाया कि किस तरह से सुप्पी थाने की पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है. युवकों का आरोप है कि शहर से फिल्म देखकर गांव की ओर लौट रहे थे तभी रास्ते में पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बेरहमी से पिटाई की.

थाने में ले जाकर दी थर्ड डिग्री : पुलिस की पिटाई में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. दोनों युवकों ने बताया कि उन्हें हाजत में बंद करके पीटा जा रहा था. दो पुलिसवालों ने उनके हाथ पैर बांधकर लाठी से पीट रहे थे. कह रहे थे कि गुनाह कबूल करो.

जबरदस्ती कबूल करवाना चाहती थी पुलिस : इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि जिस समय दोनों युवकों को हाजत में बंद कर पीटा जा रहा था, उसी दौरान एक कथित चोर को भी पुलिस ने हाजत में रखा हुआ था. आरोप है कि उस चोर की भी बेरहमी से पिटाई की गई और उस पर दबाव बनाया गया कि वह यह कबूल करे कि वह इन दोनों युवकों को जानता है.

"हम लोग धुरंधर-2 देखकर आ रहे थे तभी सुप्पी पुलिस ने हमें पकड़ लिया और हाजत में लाकर लाठी डंडे से पीटा. उसी दौरान एक चोर भी था जिसको पीटा जा रहा था और कहा जा रहा था कि कबूल करो कि ये दोनों भी साथ थे. हमें बहुत बुरी तरह से पीटा गया जबकि हमारा कोई दोष नहीं है. हम निर्दोष हैं."- जयप्रकाश सिंह, पीड़ित युवक

लोगों में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ गुस्सा : मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और परिवार में पुलिस के प्रति आक्रोश है. लोगों ने पुलिसिया बर्बरता पर न्याय की मांग की है. पीड़ित युवकों ने बताया कि उन्हें पुलिस के द्वारा जान से मारने की भी धमकी दी गई थी. इस घटना के सामने आने के बाद सुप्पी पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. सवाल ये भी कि वो कौन पुलिसवाले थे जिन्होंने इनको इतनी बुरी तरह से पीटा?

'गलतफहमी में दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया' : इस मामले में जब सीतामढ़ी के डीएसपी-1 राजीव कुमार से बात की गई तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया और पिटाई की घटना को पुलिस की गलतफहमी बताया. उनका कहना है कि दोनों युवकों को पुलिस ने गलतफहमी में गिरफ्तार कर लिया था लेकिन थर्ड डिग्री टार्चर वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वह जांच करवाएंगे अगर पुलिसिया बरबरता की बात सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी.

''सुप्पी के ससौला चौक पर चोरी की वारदात हुई थी, जिस दौरान एक कथित चोर को पुलिस ने पकड़ा था. गलतफहमी में पुलिस ने दोनों युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. अगर हिरासत में लिए गए युवकों के साथ पुलिस बर्बरता की बात हुई है तो इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई होगी.''- राजीव कुमार, डीएसपी-1

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