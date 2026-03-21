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'धुरंधर-2 मूवी देखकर लौट रहे थे तभी पुलिस ने पकड़ लिया..' बिहार पुलिस का थर्ड डिग्री टॉर्चर !

सीतामढ़ी : रणवीर सिंह की सुपरहिट मूवी धुरंधर-2 देखना दो युवकों को महंगा पड़ गया. फिल्म देखकर लौटते समय दो युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया और सीतामढ़ी के सुप्पी थाने ले जाकर खूब थर्ड डिग्री टॉर्चर किया. युवकों ने सुप्पी थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

युवकों को धुरंधर-2 देखना महंगा पड़ा : युवकों के शरीर पर डंडे के निशान हैं. उन्होंने मौजूद मीडियाकर्मियों को दिखाया कि किस तरह से सुप्पी थाने की पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है. युवकों का आरोप है कि शहर से फिल्म देखकर गांव की ओर लौट रहे थे तभी रास्ते में पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बेरहमी से पिटाई की.

थाने में ले जाकर दी थर्ड डिग्री : पुलिस की पिटाई में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. दोनों युवकों ने बताया कि उन्हें हाजत में बंद करके पीटा जा रहा था. दो पुलिसवालों ने उनके हाथ पैर बांधकर लाठी से पीट रहे थे. कह रहे थे कि गुनाह कबूल करो.

जबरदस्ती कबूल करवाना चाहती थी पुलिस : इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि जिस समय दोनों युवकों को हाजत में बंद कर पीटा जा रहा था, उसी दौरान एक कथित चोर को भी पुलिस ने हाजत में रखा हुआ था. आरोप है कि उस चोर की भी बेरहमी से पिटाई की गई और उस पर दबाव बनाया गया कि वह यह कबूल करे कि वह इन दोनों युवकों को जानता है.

"हम लोग धुरंधर-2 देखकर आ रहे थे तभी सुप्पी पुलिस ने हमें पकड़ लिया और हाजत में लाकर लाठी डंडे से पीटा. उसी दौरान एक चोर भी था जिसको पीटा जा रहा था और कहा जा रहा था कि कबूल करो कि ये दोनों भी साथ थे. हमें बहुत बुरी तरह से पीटा गया जबकि हमारा कोई दोष नहीं है. हम निर्दोष हैं."- जयप्रकाश सिंह, पीड़ित युवक