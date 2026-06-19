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बिहार में शराब की लूट.. पूरा ट्रक खाली! बच्चे और महिला भी पीछे नहीं

सीतामढ़ी में ट्रक से शराब की लूट! ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद सीतामढ़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बोखड़ा थाना क्षेत्र में विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया लेकिन पुलिस टीम के आने से पहले ही सैकड़ों ग्रामीण ट्रक पर टूट पड़े और बड़ी मात्रा में शराब लूटकर ले गए. घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. विदेशी शराब से लदा ट्रक जब्त: दरअसल, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस ने विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को बरामद किया था लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ट्रक पर धावा बोल दिया और उसमें लदी शराब की बोतलें और कार्टन लूटकर ले गए. शराब से भरा ट्रक (ETV Bharat) बुधनगरा पुरानी बाजार के पास पुल के पास एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखी गई थी. बताया जा रहा है कि शराब की खेप को यहां उतारने की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली.