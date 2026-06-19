बिहार में शराब की लूट.. पूरा ट्रक खाली! बच्चे और महिला भी पीछे नहीं
सीतामढ़ी में शराब से भरे ट्रक पर ग्रामीणों ने धावा बोल दिया. पुलिस पहुंचने से पहले ही हजारों लीटर विदेशी शराब लूट ली. पढ़ें..
Published : June 19, 2026 at 2:30 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद सीतामढ़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बोखड़ा थाना क्षेत्र में विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया लेकिन पुलिस टीम के आने से पहले ही सैकड़ों ग्रामीण ट्रक पर टूट पड़े और बड़ी मात्रा में शराब लूटकर ले गए. घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
विदेशी शराब से लदा ट्रक जब्त: दरअसल, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस ने विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को बरामद किया था लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने ट्रक पर धावा बोल दिया और उसमें लदी शराब की बोतलें और कार्टन लूटकर ले गए.
बुधनगरा पुरानी बाजार के पास पुल के पास एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखी गई थी. बताया जा रहा है कि शराब की खेप को यहां उतारने की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली.
सूचना के सत्यापन और छापेमारी के लिए जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो शराब तस्कर पुलिस की भनक लगते ही ट्रक छोड़कर फरार हो चुके थे. हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में वहां जुट गए और ट्रक पर लदे शराब के कार्टनों को लूटने लगे.
स्थानीय लोगों में शराब लूटने की होड़: घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों लोग ट्रक के आसपास जमा होकर शराब के कार्टन और बोतलें लेकर भागते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस के पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने शराब वहीं छोड़ दी, जबकि कई लोग शराब लेकर मौके से फरार हो गए.
क्या बोले थानाध्यक्ष?: बोखरा थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम उन्हें सूचना मिली थी कि बुधनगरा पुरानी बाजार के पास पुल पर एक ट्रक विदेशी शराब से लदी खड़ी है और उसे खाली किया जाना है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान ट्रक पर भारी मात्रा में कार्टन में पैक विदेशी शराब बरामद हुई, जिसे विधिवत जब्त कर लिया गया.
"गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर ट्रक सहित शराब को जप्त किया गया है. शराब कारोबारी की पहचान को लेकर जांच की जा रही है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- ललन कुमार, थानाध्यक्ष, बोखरा
ये भी पढ़ें: बिहार में शराब की लूट, कार का शीशा तोड़कर लूटी बोतलें