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होटल में चल रहा था देह व्यापार, मैनेजर गिरफ्तार, नाबालिग समेत तीन लड़कियां मुक्त

सीतामढ़ी में देह व्यापार का खुलासा ( ETV Bharat )

होटल की आड़ में चल रहा था गोरखधंधा

शहर के बीचोंबीच स्थित होटल में संदिग्ध गतिविधियों की आशंका के बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान टीम को कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद होटल से तीन लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. सीतामढ़ी शहर में होटल की आड़ में कथित देह व्यापार का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में सक्रियता बढ़ गई है.