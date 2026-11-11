होटल में चल रहा था देह व्यापार, मैनेजर गिरफ्तार, नाबालिग समेत तीन लड़कियां मुक्त
Sitamarhi Police Action: सीतामढ़ी के होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है. एक नाबालिग समेत तीन लड़कियों को मुक्त कराया गया. रिपोर्ट- धर्मेंद्र झा
Published : November 11, 2026 at 1:56 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार की सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के निर्देश पर मानव तस्करी निरोध इकाई और स्पेशल क्राइम टीम ने मेहसौल थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर देह व्यापार के अवैध धंधा का पर्दाफाश किया है. इस दौरान एक नाबालिग समेत तीन लड़कियों को मुक्त कराया गया, जबकि मौके से दो ग्राहकों और होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है.
होटल की आड़ में चल रहा था गोरखधंधा
शहर के बीचोंबीच स्थित होटल में संदिग्ध गतिविधियों की आशंका के बाद पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान टीम को कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद होटल से तीन लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. सीतामढ़ी शहर में होटल की आड़ में कथित देह व्यापार का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में सक्रियता बढ़ गई है.
मेहसौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर में स्थित आरती होटल में अनैतिक गतिविधियां संचालित किए जाने की आशंका पुलिस को मिली थी. इसके बाद पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की रणनीति तैयार की गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस की मानव तस्करी निरोध इकाई और स्पेशल क्राइम की टीम ने होटल में अचानक दबिश दी.
इस कार्रवाई से होटल में मौजूद लोगों के बीच अफरातफरी मच गई. पुलिस टीम ने होटल के कमरों और परिसर की जांच-पड़ताल की. इसी दौरान एक नाबालिग समेत तीन लड़कियों को वहां से मुक्त कराया गया. पुलिस ने मौके से दो ग्राहकों और होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया.
दो ग्राहक और होटल मैनेजर गिरफ्तार
पुलिस ने होटल से गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. जांच का दायरा होटल तक सीमित नहीं रहने की संभावना है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से दो ग्राहकों के साथ होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है. पुलिस की इस कार्रवाई को मानव तस्करी और महिलाओं के शोषण के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
"मानव तस्करी निरोध इकाई और स्पेशल क्राइम टीम ने होटल में पहुंचकर संदिग्ध गतिविधियों की जांच की. इस दौरान तीन लड़कियों को मुक्त कराया गया. इनमें एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस अब इस बात की पड़ताल में जुटी है कि लड़कियों को होटल तक कैसे लाया गया था और इस कथित धंधे में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं?"- अशोक कुमार, थानाध्यक्ष, नगर थाना
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