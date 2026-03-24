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ऑनलाइन पढ़ाई कर इंटरमीडिएट साइंस में सेकेंड टॉपर बनीं साक्षी, IAS बनना सपना

सीतामढ़ी की साक्षी कुमारी इंटर साइंस में सेकेंट टॉपर बनी. साक्षी ने घर पर ही ऑनलाइन तैयारी की थी. आगे सिविल सर्सिवेसज की तैरायी करेगी.

Inter Science Topper Sakshi Kumari
इंटरमीडिएट साइंस टॉपर साक्षी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 24, 2026 at 7:41 AM IST

3 Min Read
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सीतामढ़ी: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट सोमवार को जारी कर दिया है. सीतामढ़ी की साक्षी ने इंटर साइंस में बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. साक्षी को कुल 479 अंक प्राप्त हुए. साइंस टॉपर में पहला स्थान समस्तीपुर के आदित्य कुमार प्रकाश कुमार ने प्राप्त किया है. दूसरे नंबर पर साक्षी के अलावे नवादा की सपना कुमारी शामिल हैं.

मैट्रिक में भी थी टॉपर: परिणाम आते ही साक्षी के घर और गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला. साक्षी भारत-नेपाल की सीमा मेजरगंज बाजार निवासी दिनेश प्रसाद की पुत्री है. एक भाई और एक बहन है, जिसमें साक्षी बड़ी बहन है. मां राधा कुमारी बताती है कि प्रारंभिक शिक्षा आचार्य सुदर्शन विद्यापीठ मेजरगंज से शुरू हुई थी. मैट्रिक की परीक्षा आचार्य सुदर्शन विद्यापीठ से पास की थी और टॉपर रही थी.

इंटर साइंस टॉपर साक्षी कुमारी (ETV Bharat)

ऑनलाइन पढ़ाई कर बनी टॉपर: ईटीवी भारत से बातचीत में साक्षी कुमारी ने बताया कि उसने ऑनलाइन तैयारी की थी. 5 से 6 घंटे की पढ़ाई में उसने कड़ी मेहनत की और राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया. साक्षी का सपना है कि वह आगे चलकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करे और देश की सेवा करे.

"ऑनलाइन तैयारी करती थी. पढ़ाई करने का कोई टाइम फिक्स नहीं था कि इतना देर पढ़ना है. कभी 4 तो कभी 5-6 घंटे की पढ़ाई करती थी. आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है." -साक्षी कुमारी, इंटर साइंस सेकेंड टॉपर

साक्षी के पिता मिल्क पार्लर संचालक: साक्षी के पिता सुधा दूध मिल्क पार्लर की साधारण दुकान चलाते हैं. साक्षी के इस सफलता से परिवार वाले काफी उत्साहित है. उन्होंने बताया कि बेटी की सफलता से वे काफी खुश हैं. आगे साक्षी जिस क्षेत्र में जाना चाहेगी, वे मदद करेंगे.

Inter Science Topper Sakshi Kumari
माता-पिता के साथ साक्षी (ETV Bharat)

सिद्धि शिखा आर्ट्स में सेकेंड टॉपर: वहीं दूसरी ओर सीतामढ़ी के पुपरी के जनकपुर रोड की रहने वाली सिद्धि शिखा ने आर्टस में बिहार में दूसरा स्थान लाकर सीतामढ़ी जिले का नाम रौशन किया है. सिद्धि शिखा को 478 अंक प्राप्त हुआ है.

छात्राओं ने मारी बाजी: बिहार बोर्ड ने सोमवार को इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया. इसबार 85.19 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने सफलता पायी है, जिसमें छात्राओं की संख्या सबसे अधिक 86.23 और छात्र 84.09 प्रतिशत रही.

बिहार टॉपर: तीनों संकायों में कुल 26 टॉपर हैं, जिनमें 19 लड़कियां और 7 लड़के शामिल हैं. विज्ञान में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन, कला में गया जिले की नीतू कुमारी और कॉमर्स में पटना की अदिति कुमारी ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

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