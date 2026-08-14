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छत्तीसगढ़ में रामवनगमन पथ का पहला पड़ाव ही बदहाल, सीतामढ़ी हरचौका में टपकती छत, भरता पानी, रखरखाव का अभाव

मंदिर परिसर में बारिश का पानी घुसने से श्रद्धालु परेशान, मवई तट और प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद सुविधाएं नदारद, संवाददाता रजनीश सिंह की रिपोर्ट

Harchauka temple poor condition
छत्तीसगढ़ में रामवनगमन पथ का पहला पड़ाव ही बदहाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 6:49 AM IST

5 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में पर्यटन और आस्था से जुड़े केंद्रों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन रामवनगमन पथ से जुड़े छत्तीसगढ़ के पहले पड़ाव 'हरचौका' की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. बदहाली का आलम यह है कि सीतामढ़ी मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, मूर्तियां मौसम की मार झेल रही हैं और जिम्मेदार विभाग मौन है. देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट...

जानिए क्या है मान्यता?

घने जंगलों की हरियाली, पहाड़ियों से उतरती ठंडी हवाएं और मवई नदी की कल-कल धारा... एक तरफ प्रकृति से भरपूर भरतपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत हरचौका तो दूसरी तरफ श्रीराम के वनवास से जुड़ी बेहद खास धार्मिक मान्यता भी. इसके अनुसार वनवास काल में भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण ने इस क्षेत्र में प्रवास किया था. इसी मान्यता के चलते हरचौका को रामवनगमन पथ की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है.

टपकती छत से पूजा करना भी मुश्किल

योजनाओं और विकास कार्यों पर करोड़ों खर्च होने के बाद हरचौका की जमीनी तस्वीर इन दावों के सामने कई सवाल खड़े करती है. जहां आस्था का केंद्र होना चाहिए, वहां बारिश में अव्यवस्था श्रद्धालुओं की परेशानी बन जाती है. बरसात में सीतामढ़ी मंदिर की छत से पानी टपकता है. बारिश का पानी मंदिर के भीतर तक पहुंच जाता है और श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के दौरान परेशानी उठानी पड़ती है.

मंदिर परिसर में बारिश का पानी घुसने से श्रद्धालु परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रखरखाव की भी समस्या

हरचौका में स्थापित भगवान श्रीराम की विशाल प्रतिमा भी नियमित रखरखाव के अभाव में धूप और बारिश की मार झेल रही है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाया गया हाईमास्ट भी ग्रामीणों के अनुसार लंबे समय से बंद है. ऐसे में रात के समय प्रकाश व्यवस्था के साथ सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. सीतामढ़ी के आसपास प्राचीन मंदिरों के अवशेष और पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां आज भी मौजूद हैं. ये अवशेष इस क्षेत्र की पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की झलक देते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इनके संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में अपेक्षित पहल नहीं हुई है.

12 ज्योतिर्लिंग समेत कई आस्था

हरचौका की खासियत केवल सीतामढ़ी मंदिर तक सीमित नहीं है. मवई नदी का शांत प्रवाह, घने जंगल, पहाड़ियां, गुफाएं और आसपास के धार्मिक स्थल इसे धार्मिक पर्यटन के साथ प्राकृतिक पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण बनाते हैं. क्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंग और विभिन्न देवी-देवताओं से जुड़े धार्मिक स्थलों की मान्यताएं भी इसे श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं.

Harchauka temple poor condition
मवई तट और प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद सुविधाएं नदारद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राम हरचौका को सीतामढ़ी के नाम से भी जाना जाता है. यहां लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई है. छत जगह-जगह से लीक होने के कारण बारिश का पानी अंदर टपकता है जहां भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, वहां भी बारिश के दौरान पानी भर जाता है. मां काली एवं उनकी सातों बहनों के स्थान पर भी बारिश के दौरान पानी टपकता है. बारिश में कथा, पूजा और दर्शन तक ठीक से नहीं हो पाते.-संतोष प्रसाद तिवारी, सीतामढ़ी के पुजारी

बदहाली पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रतिनिधि अंकुर प्रताप सिंह ने हरचौका की बदहाल व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हरचौका वह पवित्र स्थल है, जहां भगवान श्रीराम के छत्तीसगढ़ में प्रवेश की मान्यता जुड़ी हुई है. यहां मौजूद गुफाएं और 12 ज्योतिर्लिंग इस धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हरचौका को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई योजनाएं लाई गईं, जिसके बाद यह क्षेत्र बेहतर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हुआ.

भाजपा सरकार स्वयं को सनातन और हिंदू धर्म की रक्षक बताती है, लेकिन हरचौका की वर्तमान स्थिति इसके विपरीत है. पर्यटन से जुड़ी सुविधाएं खराब हो रही हैं. जिस पार्टी की सरकार में राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा उससे क्या उम्मीद करें-अंकुर प्रताप सिंह, कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रतिनिधि

पिछले करीब एक-दो वर्षों से पर्यटन विभाग ने इस क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया. पर्यटन स्थल पर कई कार्य अधूरे पड़े हैं और लंबे समय से कोई काम नहीं हुआ है. यहां खुजलैया का प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, जिसमें करीब 20 हजार से अधिक लोगों की भीड़ जुटती है. इसके बावजूद पर्यटन विभाग की ओर से व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.-लालसाय मरावी, राम वन गमन पथ समिति के अध्यक्ष एवं सरपंच

अब सवाल जिम्मेदार संस्थाओं से है रामवनगमन पथ के इस महत्वपूर्ण पड़ाव की बदहाली आखिर कब दूर होगी? क्या अगली बरसात से पहले सीतामढ़ी हरचौका की विरासत को संरक्षण और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी?

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