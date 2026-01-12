ETV Bharat / state

अव्यवस्था की मार से राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय बेदम, डॉक्टरों की कमी और जर्जर भवन में कैसे होगा इलाज?

सीतामढ़ी में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की हालत खस्ता है. महज दो डॉक्टरों के भरोसे लोगों का इलाज होता है पढ़ें..

Sitamarhi Ayurvedic Dispensary
सीतामढ़ी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 12, 2026 at 4:02 PM IST

सीतामढ़ी: आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए साल 1999 में बिहार के सीतामढ़ी में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का निर्माण किया गया था. कुछ समय तो ठीक चला लेकिन धीरे-धीरे यह इस कदर अव्यवस्था का शिकार हुआ कि आज न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही बिल्डिंग की हालत ठीक है. ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है.

जर्जर हालत में आयुर्वेदिक औषधालय: सीतामढ़ी शहर के कोर्ट बाजार में स्थापित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का उद्घाटन 30 मई 1999 को तत्कालीन सांसद नवल किशोर राय ने किया था. अस्पताल खुलने के बाद अस्पताल में इलाज को लेकर डॉक्टर सहित अन्य कर्मियों को भी तैनात किया गया था. कुछ दिनों तक सुचारू रूप से अस्पताल चलाया भी गया. लोगों ने अपना इलाज भी करवाया लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण कुछ ही वर्षों बाद अस्पताल में कागज पर डॉक्टर तो तैनात रहे लेकिन मरीजों का इलाज होना कम होता चला गया.

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की हालत खस्ता (ETV Bharat)

अस्पताल पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा: बीते कई सालों से राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में अतिक्रमणकारियों ने अपना कब्जा जमा लिया है. शहर के बीचों बीच कोर्ट बाजार में खुला यह राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय को बाजार का इलाका माना जाता है. ऐसे में आसपास के दुकानदारों ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया. हालांकि कुछ लोगों ने इसकी शिकायत कई दफे जिला प्रशासन से भी की लेकिन मामला जस का तस बना रहा.

Sitamarhi Ayurvedic Dispensary
टूटने लगी औषधालय की बिल्डिंग! (ETV Bharat)

हटाया जा रहा है अतिक्रमण: वहीं, जब इसकी शिकायत तत्कालीन डीएम रिची पांडे से की गई तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया. उनके निर्देश पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय को कुछ हद तक अतिक्रमण से मुक्त कराया गया. औषधालय में तैनात डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि औषधालय को डीएम के पहल के कारण कुछ हद तक अतिक्रमण मुक्त कराया गया है लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों अतिक्रमण कायम है.

दो डॉक्टरों के सहारे अस्पताल: डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में मात्र दो डॉक्टरों को तैनात किया गया है. न ही यहां कोई कंपाउंडर है और न ही कोई अन्य स्टाफ. जिसका मरीजों के इलाज पर असर पड़ता है.

Sitamarhi Ayurvedic Dispensary
राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय (ETV Bharat)

"सरकार को लिखते हैं चिट्ठी. बन जाएगा, कार्य चल रहा है. दिक्कत तो होती है लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा. डीएम के आदेश के बाद काफी हदतक अतिक्रमण खाली कराया गया है."- डॉ. अनिल कुमार, चिकित्सक

टूटकर गिरने लगी छत: औषधालय भवन की हालत भी जर्जर है. कई जगहों पर छत टूटकर गिरने लगी है. जिस वजह से वहां तैनात डॉक्टर भी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं. मौके पर मौजूद डॉक्टर सत्यपाल प्रसाद ने कहा कि डर तो लगता है लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो करनी पड़ती है.

Sitamarhi Ayurvedic Dispensary
राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की खस्ता हालत (ETV Bharat)

"आप आयुर्वेदिक औषधालय की स्थिति देख सकते हैं. हमें यह डर सताता रहता है कि कब छत टूटकर हमारे ऊपर ना गिर जाए. भवन की स्थिति जर्जर है, इसको लेकर हमने विभाग को भी पत्र लिखा है और इस स्थिति से डीएम को भी अवगत कराया है. हमें उम्मीद है कि सरकार और जिला प्रशासन के पल के बाद जल्द ही राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय को अपना नया भवन मिल जाएगा."- डॉ. सत्यपाल प्रसाद, चिकित्सक

मरीजों की संख्या में आई कमी: डॉ. सत्यपाल का कहना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज होने पर लोग जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं. इसी सोच के साथ इसकी स्थापना की गई थी. ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी तादाद में लोग आते भी थे लेकिन भवन की हालत ठीक नहीं रहने के कारण और औषधालय में स्टाफ की कमी के कारण मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है.

