ETV Bharat / state

'गाड़ी गंदी हो जाएगी..' कहकर कार से प्रिसिंपल ने इंजीनियरिंग की छात्रा को उतारा, मौत पर कॉलेज में हंगामा

"प्रिंसिपल ने एक तो 11 बजे गाड़ी दी और लड़की जब गाड़ी में बैठ गई है तो उसने गाड़ी से उतरवा दिया है और बोला कि गाड़ी गंदी हो जाएगी. वहां अस्पताल में जब हैमरेज आया तो फैकेल्टी छोड़कर भाग गए. बोला तुम लोग पटना लेकर जाओ. जितना भ्रष्ट प्रिंसिपल है उतना ही भ्रष्ट फैकेल्टी है." - आक्रोशित छात्र

छात्रा को नया दिलाने की मांग : मौके पर प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते हुए मृत छात्रा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. छात्रों के अनुसार, मौत से पहले छात्रा 23 जनवरी को अचानक बीमार पड़ गई थी. वह कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी, लेकिन गंभीर स्थिति के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने उसे तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया. जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.

प्रिसिंपल पर असंवेदनशीलता का आरोप : छात्रों का आरोप है कि जब छात्रा की हालत बिगड़ने लगी तब उसे प्राचार्य के चार पहिया वाहन से अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में यह कहकर उसे वाहन से उतार दिया गया कि कार गंदी हो जाएगी. बताया जा रहा है कि छात्रा भागलपुर जिले की रहने वाली थी. समय पर बेहतर इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई.

''हमारी गाड़ी से लड़की को उतारने का आरोप 100 फीसदी गलत है. हमारी गाड़ी लड़की को लेकर हॉस्पिटल गई लेकिन जो आरोप हमपर लग रहा है वो गलत है. हम इस मामले में अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे. छात्रों की मांग को हम एक्सेप्ट करते हैं. हो सकता हो कि हमारी तरफ से भी कुछ लापरवाही हुई हो. हम जांच करेंगे.''- अनिल कुमार, प्राचार्य, इंजीनियरिंग कॉलेज

घटना के बाद छात्रों में रोष : इस घटना से छात्रों में भारी रोष है. वे जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि हालात को नियंत्रित रखा जा सके. हालाकि प्राचार्य ने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोप को सिरे से नकार दिया और छात्रों की मांग को एक्सेप्ट करने की बात कही.

इंजीनियरिंग कॉलेज में माहौल तनावपूर्ण : फिलहाल छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है और कॉलेज परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. छात्र लगातार प्रिसिंपल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. देखना ये है कि आखिर कब तक छात्र धरने से वापस लौटते हैं और आरोपों के आधार पर पुलिस जिम्मेदारों पर कार्रवाई करती है.

ये भी पढ़ें-