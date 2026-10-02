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दिल छूने वाला है बिहार के इस DM का अंदाज, देखें मॉडल स्कूल की ये तस्वीरें

सीतामढ़ी : स्कूलों के निरीक्षण के दौरान आमतौर पर अधिकारी व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लेते नजर आते हैं, लेकिन सीतामढ़ी के डीएम तनय सुल्तानिया का अंदाज कुछ अलग दिखा. बाजपट्टी स्थित सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) के निरीक्षण के दौरान वे सीधे बच्चों के बीच पहुंच गए. कभी छात्रों के साथ बेंच पर बैठकर पढ़ाई का हाल जाना तो कभी छात्राओं के बीच फर्श पर बैठकर उनकी कॉपियां देखने लगे.

निरीक्षण के दौरान डीएम छात्राओं के बीच भी पहुंचे. वहां कुछ छात्राएं अपनी कॉपियों में ड्रॉइंग बना रही थीं. छात्राओं को अपनी कॉपियों में व्यस्त देख डीएम उनके पास फर्श पर बैठ गए. इसके बाद उन्होंने छात्राओं की कॉपियां देखीं और उनकी बनाई हुई ड्रॉइंग को ध्यान से देखा.

डीएम ने बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित रहने के बजाय अपनी रुचि और प्रतिभा को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने बच्चों से बातचीत के दौरान कहा कि मन में आने वाले सवालों को पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए. किसी विषय को बेहतर तरीके से समझने के लिए जिज्ञासा जरूरी है. सीखने की यही आदत बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करती है.

कक्षा में छात्रों के बीच पहुंचने के बाद डीएम खुद एक बेंच पर बैठ गए. उनके अचानक इस तरह बच्चों के बीच बैठने से छात्र भी सहज नजर आए. डीएम ने बच्चों से पूछा कि स्कूल में पढ़ाई किस तरह हो रही है।.उन्हें कौन-सा विषय सबसे अच्छा लगता है और शिक्षक किस तरह पढ़ाते हैं. उन्होंने यह भी जानना चाहा कि पढ़ाई के दौरान बच्चों को किसी तरह की परेशानी तो नहीं होती.

बाजपट्टी के सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल) में निरीक्षण के दौरान डीएम तनय सुल्तानिया ने अधिकारियों के साथ सिर्फ स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने तक खुद को सीमित नहीं रखा. स्कूल की कक्षाओं में पहुंचते ही उन्होंने बच्चों से सीधे संवाद शुरू किया. डीएम ने छात्रों से पढ़ाई को लेकर उनकी राय जानी और यह समझने की कोशिश की कि स्कूल में पढ़ाई का माहौल कैसा है.

छात्राओं की कॉपियों में बनी ड्रॉइंग पर भी डीएम की नजर गई और उन्होंने उसकी जानकारी लेते हुए बच्चों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया. कक्षा में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने पूछा- कौन सा विषय पसंद है, शिक्षक किस तरह पढ़ाते हैं और पढ़ाई में कोई परेशानी तो नहीं; बोले- सवाल पूछने में संकोच न करें, सीखने की जिज्ञासा ही आगे बढ़ने का रास्ता है.

डीएम ने छात्राओं से उनकी बनाई ड्रॉइंग के बारे में भी जानकारी ली. उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि छात्राओं ने क्या बनाया है और उन्हें चित्र बनाने में किस तरह की रुचि है. डीएम के इस व्यवहार से छात्राएं भी उत्साहित नजर आईं. आमतौर पर किसी अधिकारी को सामने देखकर बच्चे थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन डीएम के उनके साथ बैठने और सामान्य तरीके से बातचीत करने से माहौल सहज हो गया.

बच्चों से संवाद पर रहा जोर

निरीक्षण के दौरान डीएम ने बच्चों से सीधे संवाद को प्राथमिकता दी. उन्होंने पढ़ाई के अलावा बच्चों की रुचि और प्रतिभा को समझने की कोशिश की. बच्चों को नियमित पढ़ाई के साथ अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

"सीखने की प्रक्रिया केवल किताबों तक सीमित नहीं है. अपनी जिज्ञासा को बनाए रखना और सवाल पूछना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है.विद्यार्थी बिना झिझक अपनी बात शिक्षकों और अधिकारियों के सामने रखें."- तनय सुल्तानिया, डीएम, सीतामढ़ी

स्मार्ट क्लास से लेकर विज्ञान प्रयोगशाला तक का निरीक्षण

बच्चों से संवाद के अलावा डीएम तनय सुल्तानिया ने मॉडल स्कूल में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का भी जायजा लिया. उन्होंने स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय और डिजिटल शिक्षण व्यवस्था का निरीक्षण किया.

डीएम ने स्कूल में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली और यह देखा कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है.

मॉडल स्कूल में आधुनिक शिक्षण व्यवस्था के तहत उपलब्ध सुविधाओं के संचालन और उपयोग की स्थिति के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली. स्कूल निरीक्षण के दौरान डीएम का फोकस केवल भवन, कमरों और सुविधाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि इन व्यवस्थाओं का वास्तविक लाभ बच्चों को कितना मिल रहा है.

निरीक्षण का अंदाज बना चर्चा का विषय

मॉडल स्कूल के निरीक्षण के दौरान डीएम तनय सुल्तानिया का बच्चों के बीच बैठना सबसे खास नजर आया. अधिकारियों के साथ स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम जब छात्रों के बीच बेंच पर बैठ गए तो बच्चों के लिए यह सामान्य निरीक्षण से अलग अनुभव था. इसके बाद छात्राओं के बीच फर्श पर बैठकर उनकी कॉपियां और ड्रॉइंग देखना भी निरीक्षण का खास हिस्सा रहा. डीएम के इस अंदाज ने अधिकारी और बच्चों के बीच की औपचारिक दूरी को कम किया.

बच्चों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और रुचियों को समझने की कोशिश ने निरीक्षण को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के बजाय संवाद का रूप दे दिया. सरस्वती विद्या निकेतन के मॉडल स्कूल में हुआ यह निरीक्षण इस मायने में भी खास रहा कि डीएम ने स्कूल की व्यवस्थाओं को देखने के साथ-साथ उन व्यवस्थाओं के केंद्र में मौजूद बच्चों से भी सीधे बातचीत की. बेंच पर बैठकर छात्रों से पढ़ाई का हाल पूछने से लेकर फर्श पर बैठकर छात्राओं की ड्रॉइंग देखने तक, डीएम का यह सहज अंदाज बच्चों के बीच चर्चा का विषय बना रहा.

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