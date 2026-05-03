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जब लखनदेई नदी को साफ करने अधिकारियों संग खुद उतरे DM रिची पांडे

अधिकारियों के साथ नदी में उतरे और खुद कचरा निकालते नजर आए जिलाधिकारी रिची पांडे. हर व्यक्ति की भागीदारी का दिया संदेश. पढ़ें खबर-

SITAMARHI DM RICHI PANDEY
सफाई करते डीएम रिची पांडे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 3, 2026 at 4:42 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में शहर से होकर गुजरने वाली लखनदेई नदी की सफाई को लेकर एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल सामने आई है. इस बार नदी की सफाई के लिए खुद जिलाधिकारी रिची पांडे ने कमान संभाली. उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ अभियान में उतरकर श्रमदान किया और स्वच्छता का ऐसा संदेश दिया, जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है.

आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश: दरअसल जिला प्रशासन की ओर से यह अभियान आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. अक्सर देखा जाता है कि नदियों और जलस्रोतों की सफाई को लेकर जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन या सफाईकर्मियों तक सीमित रह जाती है, लेकिन इस पहल के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि समाज के हर व्यक्ति की इसमें बराबर की भागीदारी होनी चाहिए.

SITAMARHI DM RICHI PANDEY
कचरा उठाते डीएम (ETV Bharat)

डीएम ने निकाला कचरा: इस दौरान जिलाधिकारी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नदी में उतरे और खुद कचरा निकालते नजर आए. साथ ही कई स्थानीय लोग भी इस अभियान से जुड़े और श्रमदान में हिस्सा लिया. प्रशासन का मानना है कि जब लोग खुद अपने आसपास की सफाई के लिए आगे आएंगे, तभी स्थायी बदलाव संभव हो सकेगा.

प्रदूषण और अतिक्रमण से जूझ रही नदी: गौरतलब है कि लखनदेई नदी का सिर्फ भौगोलिक महत्व नहीं है, बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये नदी काफी अहम मानी जाती है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह नदी रामायणकाल से जुड़ी हुई है और इसे माता सीता की सहेली के रूप में भी जाना जाता है. यही वजह है कि इस नदी के प्रति लोगों की आस्था भी गहरी है. लेकिन विडंबना यह है कि इतनी महत्वपूर्ण नदी बीते कुछ वर्षों से प्रदूषण और अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रही है.

डीएम ने दिया सामाजिक संदेश: शहर के कई हिस्सों में नदी का स्वरूप लगातार सिकुड़ता जा रहा है. जगह-जगह कचरे का अंबार, नालों का गंदा पानी और अवैध कब्जों ने इसकी स्थिति को बेहद चिंताजनक बना दिया है. कई स्थानों पर हालात ऐसे हैं कि नदी का अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है. ऐसे में जिलाधिकारी रिची पांडे की यह पहल सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है.

जनभागीदारी भी जरूरी: डीएम की इस पहल से उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर प्रशासन खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करे, तो जनता भी प्रेरित होती है और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाती है. इस पहल के जरिए उन्होंने यह स्पष्ट किया गया कि प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए सिर्फ सरकारी योजनाएं ही नहीं, बल्कि जनभागीदारी भी उतनी ही जरूरी है.

“लखनदेई नदी हमारी पहचान और आस्था से जुड़ी हुई है. इसे स्वच्छ और संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. प्रशासन की ओर से यह सिर्फ एक शुरुआत है, हम चाहते हैं कि आम लोग भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, तभी हम अपनी इस धरोहर को बचा पाएंगे.” -रिची पांडे, जिलाधिकारी, सीतामढ़ी

स्वच्छता को लेकर सकारात्मक माहौल: इस अभियान के बाद शहर में स्वच्छता को लेकर एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है. लोग न केवल इस पहल की सराहना कर रहे हैं, बल्कि भविष्य में ऐसे अभियानों से जुड़ने की इच्छा भी जता रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा और लखनदेई नदी को उसके पुराने स्वरूप में वापस लाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.

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सीतामढ़ी डीएम ने साफ की लखनदेई नदी
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