सीतामढ़ी में पति-पत्नी समेत 3 की मौत, जानवरों के लिए खेत में लगे करंट का बने शिकार
सीतामढ़ी में खेत में लगाए कथित करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से दंपती समेत तीन लोगों की मौत हुई. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र कुमार झा
Published : October 3, 2026 at 11:58 AM IST
सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में शनिवार तड़के दर्दनाक हादसा हुआ. जहां खेत की रखवाली करने के लिए लगाए गए नंगे तार की चपेट में आने से पति-पत्नी समेत तीन की मौत हो गई. मामला बैरगनिया प्रखंड के अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के तकिया टोला वार्ड नंबर-5 का है. इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है.
भैंस खुलने पर खेत की ओर जाने पर हुआ हादसा
स्थानीय जानकारी के अनुसार, तकिया टोला निवासी इसराइल मंसूरी की भैंस शनिवार सुबह करीब 4 से 4:30 बजे खुल गई थी. भैंस की तलाश में वह आसपास के खेतों की ओर गए. इसी दौरान वह इंदल पासवान के खेत तक पहुंच गए, जहां कथित तौर पर धान की फसल को जंगली सुअरों से बचाने के लिए नंगा बिजली का तार लगाया गया था.
अंधेरे में करंट प्रवाहित तार की चपेट में आए
सुबह अंधेरा होने के कारण खेत में लगा तार दिखाई नहीं दिया. इसराइल मंसूरी कथित करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गए. करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने कहा कि घटना दुखद है और ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
"घटना दुखद है. जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें. जो कुछ भी परिवार को सरकार से सहायता दिलानी होगी हम दिलाएंगे. दोषी पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी."- बैद्यनाथ प्रसाद, भाजपा विधायक
पति को खोजने पहुंचीं पत्नी रुबैदा खातून
इसराइल मंसूरी के वापस नहीं लौटने पर उनकी पत्नी रुबैदा खातून भी उन्हें खोजने खेत की ओर गईं. बताया जा रहा है कि वह भी उसी करंट प्रवाहित तार की चपेट में आ गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
बचाने पहुंचे ग्रामीण की भी गई जान
घटना की जानकारी मिलने के बाद असमत अली समेत अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे. इसी दौरान असमत अली भी करंट की चपेट में आ गए. हादसे में उनकी भी मौत हो गई. वहीं, सैफ अली नामक एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
खेत में मिले दो जंगली सुअरों के शव
घटना के बाद ग्रामीणों ने खेत में दो जंगली सुअरों के शव भी देखे. इससे इस आशंका को बल मिला कि खेत में जंगली सुअरों से फसल बचाने के लिए करंट प्रवाहित तार लगाया गया था. हालांकि, तार किसने लगाया और उसे बिजली से कैसे जोड़ा गया था, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.
सरपंच ने लगाया गंभीर आरोप
स्थानीय सरपंच रिजवान आलम के अनुसार, इंदल पासवान के खेत में नंगा बिजली का तार दौड़ाया गया था. उनके मुताबिक इसी तार की चपेट में आने से इसराइल मंसूरी, उनकी पत्नी रुबैदा खातून और असमत अली की मौत हुई.
''शनिवार की सुबह करीब 4:30 बजे इसराइल मंसूरी की भैंस खुल गई थी. उसे खोजने के दौरान वह पास के खेत में चले गए. इंदल पासवान के खेत में बिजली का नंगा तार दौड़ाया गया था, जिसकी चपेट में आने से इसराइल मंसूरी, उनकी पत्नी रुबैदा खातून और ग्रामीण असमत अली की मौत हो गई.''- रिजवान आलम, सरपंच
जंगली सुअरों के शिकार को लेकर दावा
सरपंच रिजवान आलम ने दावा किया कि खेत में तार जंगली सुअरों से बचाव के लिए लगाया गया था. उन्होंने इंदल पासवान पर जंगली सुअरों को मारकर बेचने का भी आरोप लगाया. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.
पुलिस ने शुरू की जांच
हादसे की सूचना मिलते ही बैरगनिया थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर करंट प्रवाहित तार और अन्य साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि तार किसने लगाया था और उसमें करंट किस माध्यम से प्रवाहित किया गया.
हादसे के बाद गांव में मातम
एक ही घटना में तीन लोगों की मौत और एक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने के बाद तकिया टोला में मातम पसरा है. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. खेत में खुले तौर पर करंट प्रवाहित तार लगाए जाने की घटना ने ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.
जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. जांच में यह स्पष्ट होगा कि खेत में बिजली का तार किसने लगाया, उसमें करंट कैसे प्रवाहित किया गया और घटना के लिए कौन जिम्मेदार है. इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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