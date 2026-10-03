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सीतामढ़ी में पति-पत्नी समेत 3 की मौत, जानवरों के लिए खेत में लगे करंट का बने शिकार

खेत के चारों ओर लगाए गए नंगे तार की चपेट में आने से मौत ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में शनिवार तड़के दर्दनाक हादसा हुआ. जहां खेत की रखवाली करने के लिए लगाए गए नंगे तार की चपेट में आने से पति-पत्नी समेत तीन की मौत हो गई. मामला बैरगनिया प्रखंड के अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के तकिया टोला वार्ड नंबर-5 का है. इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है.