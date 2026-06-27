सिताही, नागदमन कुटकी और बैगानी अरहर को मिला जीआई टैग, कृषि विश्वविद्यालय ने किया था दावा
जीआई टैग सेल के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. आशीष कुमार ने बताया जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने किया था दावा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 11:10 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 11:16 PM IST
जबलपुर: जबलपुर के आसपास के बीजों की चार खास प्रजातियों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से जीआई टैग मिला है. इसमें बैगा जनजाति के तीन बीज- सिताही, कुटकी और नागदमन शामिल है. इसके साथ ही अरहर की एक विशेष प्रजाति बेगानी अरहर को भी जीआई टैग मिला है. इसको भी बैगा जनजाति उगाती है. जबलपुर और कटनी के किस एक विशेष किस्म की चावल जिसे क्षत्रिय धान कहा जाता है, इसको भी जीआई टैग मिला है. ये सभी फसलें अब जबलपुर के नाम से दर्ज हो गए हैं.
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जीआई टैग सेल के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. आशीष कुमार ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और छत्रिय धान के लिए दावा किया था. हमारे चारों दावे सही थे और हमें इन चारों ही बीजों पर जीआई टैग मिला है. यह कार्य पूर्व संचालक अनुसंधान डॉ. जीके कौतु के मार्गदर्शन एवं निर्देशों के अनुरूप प्रारंभ किया गया था.
डिंडोरी जिले में पाई जाती है सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी
डॉ. आशीष कुमार ने बताया कि यह दोनों ही कुटकी मूल रूप से डिंडोरी जिले में पाई जाती है. डिंडोरी में कृषि विश्वविद्यालय का एक केंद्र है जहां आदिवासियों से जुड़े बीजों का संरक्षण किया जाता है. यहीं पर हमें अलग-अलग किस्म की कुटकी मिली थी. इनके भीतर कैल्शियम, जिंक, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्वों की मात्रा बहुत अधिक होती है. लेकिन यदि इन्हें डिंडोरी के अलावा किसी दूसरे वातावरण में उगाया जाता है तो उनमें वह विशेषता नहीं होती. इसलिए इसे डिंडोरी में ही जीआई टैग के रूप में पहचान दी गई है.
विशेष किस्म की अरहर की प्रजाति है बेगानी अरहर
डॉ. आशीष कुमार का कहना है कि यह एक विशेष किस्म की अरहर की प्रजाति है. बेगानी अरहर एक प्राकृतिक बीज है जिसका इस्तेमाल सदियों से बैगा जनजाति के लोग करते चले आ रहे हैं. इस अरहर को जंगली वातावरण में बड़े अच्छे ढंग से उगाया जा सकता है. यह प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया स्रोत है. इस जैसा दूसरा बीज और कहीं नहीं पाया जाता है इसलिए इसे जीआई टैग के लिए उपयुक्त पाया गया था.
चावल की बहुत ही बढ़िया किस्म है क्षत्रिय धान
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमोद मिश्रा का कहना है कि क्षत्रिय धान चावल की बहुत ही बढ़िया किस्म है. यह पूरी तरह से देसी किस्म है. इस किस्म के चावल में विशेष खुशबू और स्वाद होता है. जबलपुर और कटनी के किसान केवल खुद के उपयोग के लिए ही इस चावल को उगाते हैं क्योंकि यह 150 दिन की वैरायटी है और इसका उत्पादन भी कम होता है. लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है इसलिए जबलपुर और कटनी के कुछ किसान इस विशेष बीज की खेती करते हैं. इसे हमने दूसरे क्षेत्रों में भी लगवा कर देखा लेकिन इसका जो स्वाद जबलपुर के सिहोरा और कटनी के पास के इलाकों में देखने को मिला वह और कहीं नहीं मिला.
क्या होता है जीआई टैग
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमोद मिश्रा ने बताया, जीआई टैग का पूरा नाम Geographical Indication (भौगोलिक संकेतक) है. यह एक ऐसा कानूनी प्रमाणपत्र है, जो किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उस क्षेत्र से जुड़ी विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या पहचान के आधार पर दिया जाता है. भारत में इसका मुख्यालय चेन्नई में है. यह प्रमाणपत्र मिलने की लंबी प्रक्रिया होती है. जिसमें किसी उत्पाद से जुड़े हुए सभी दस्तावेज दिए जाते हैं. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, ने चार बीजों पर जीआई टैग के लिए आवेदन किया था.
किसानों को मिलता है फायदा
डॉ. प्रमोद मिश्रा का कहना है कि जीआई टैग मिल जाने से उत्पाद को विशिष्ट पहचान मिलती है, जिसका फायदा न केवल उस क्षेत्र के किसानों को मिलता है बल्कि उस उत्पाद की यदि मांग बढ़ती है तो इसका फायदा पूरे बाजार को मिलता है. साथ ही ग्राहकों को गुणवत्ता वाला ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है. देश-दुनिया में ऐसे उत्पादों की मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादकों को फायदा मिलता है.
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में अभी और कई कृषि उत्पादों को जीआई टैग लेने के लिए की प्रक्रिया जारी है. इनमें कई धान और फलों की प्रजातियां हैं. दरअसल महाकौशल का इलाका बहुत अधिक जैव विविधता भरा है और यहां कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पर जीआई टैग लिया जा सकता है.