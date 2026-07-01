हिमांशु सिंह हत्याकांड पर सीता सोरेन का हेमंत सरकार पर हमला, बोलीं- 'झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त'
हिमांशु सिंह हत्याकांड में भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है.
Published : July 1, 2026 at 4:50 PM IST
रांचीः जमशेदपुर में हिमांशु सिंह की सरेआम हत्या के बाद झारखंड की कानून-व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है. भाजपा नेता सीता सोरेन ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरायकेला और जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है.
'अधिकारियों को हटाना केवल लीपापोती'
सीता सोरेन ने कहा कि जनता के भारी आक्रोश के बाद जमशेदपुर के SSP और सरायकेला के SP को हटाना सिर्फ एक प्रशासनिक लीपापोती है. उनका कहना है कि केवल अधिकारियों को मुख्यालय से अटैच कर देने से राज्य की कानून-व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आने वाला
हिमांशु सिंह की सरेआम बर्बर हत्या और सरायकेला-जमशेदपुर में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं यह साबित करती हैं कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है!!— Sita Soren (@SitaSorenMLA) June 30, 2026
जनता के भारी आक्रोश के बाद जमशेदपुर SSP और सरायकेला SP को हटाना सिर्फ एक प्रशासनिक लीपापोती है!! केवल अधिकारियों को…
मुख्यमंत्री से की सख्त कार्रवाई की मांग
सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपराधियों के खिलाफ ठोस और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता केवल तबादले नहीं, बल्कि ऐसे कदम चाहती है जिससे अपराधियों में कानून का डर पैदा हो और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके.
'पीड़ित परिवार को मिले न्याय'
भाजपा नेता ने कहा कि हिमांशु सिंह के परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और इस जघन्य हत्या में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हो रही है.
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