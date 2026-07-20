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राज्यपाल से मिलीं सीता सोरेन, राज्य सरकार पर संथाल के प्रति सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप

संथाल परगना की समस्या को लेकर सीता सोरेन ने रांची में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर दुमका प्रवास करने का आग्रह किया है.

SITA SOREN MEET TO GOVERNOR
सीता सोरेन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 2:27 PM IST

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रांची: संथाल में बुनियादी सुविधा और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी नेता सीता सोरेन सोमवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलीं. संथाल परगना की समस्या को लेकर लोकभवन पहुंची सीता सोरेन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. दुमका सहित पूरे संथाल के साथ राज्य सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से दुमका में प्रवास करने का आग्रह किया.

सीता सोरेन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि संथाल परगना के आदिवासियों को मुख्यमंत्री भूल चुके हैं. राज्यपाल से मिलने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हालत यह है कि जामलाड़ा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधा का घोर अभाव है. जिसके कारण पलायन जारी है. मुख्यमंत्री संथाल की जनता को सपने दिखा रहे हैं. 2029 का चुनाव बदलाव का होगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है.

जानकारी देतीं सीता सोरेन (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सली बताकर एनकाउंटर किया जा रहा है, जिसपर सरकार गंभीर नहीं है. सीता सोरेन ने सवालिया लहजे में कहा कि जामताड़ा अस्पताल में गर्भवती महिला की जच्चा बच्चा के साथ मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए. इस मामले के खिलाफ आवाज उठाने पर जामताड़ा जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है. सरकार विपक्ष को डरा धमका कर काम करना चाहती है. सरकार कुछ भी करे, विपक्ष चुप रहे, यह नीति अपना रही है.

निवेश के नाम पर सपना दिखा रही है सरकार: सीता सोरेन

राजभवन के समक्ष मीडिया से बात करते हुए सीता सोरेन ने कहा कि राज्य में विकास नाम की कोई चीज नहीं है. आज भी पलायन जारी है. निवेश के नाम पर सरकार समय समय पर सपना दिखाती रही है. दावोस यात्रा के दौरान निवेश की बड़ी-बड़ी बातें की जा रही थींं, उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं है. इसके बाद हाल ही में दिल्ली में दो दिनों का इन्वेस्टर्स समिट हुआ, उसका क्या फलाफल निकला, वह लोग जानना चाहते हैं. यानी नई-नई मनगढंत कहानी सरकार बता कर जनता को दिगभ्रमित कर रही है.

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