सीता सोरेन ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल, मंत्री इरफान अंसारी को बताया मानसिक रोगी

धनबाद: भाजपा नेता सीता सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए. तभी वे स्वास्थ्य विभाग संभाल पाएंगे.

गौरतलब है कि दुर्गा सोरेन सेना के स्थापना दिवस के अवसर पर सीता सोरेन अपनी दोनों बेटियों के साथ धनबाद के श्यामडीह पहुंचीं. समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने दिवंगत शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की.

सीता सोरेन का बयान (Etv Bharat)

इस दौरान सीता सोरेन ने झारखंड सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. वह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. वह मानसिक रोगी हैं. स्वास्थ्य विभाग संभालने से पहले उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. संथाल परगना के अधिकांश मरीज अब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इलाज के लिए पश्चिम बंगाल का रुख कर रहे हैं. रिम्स-2 परियोजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुराने रिम्स की हालत नहीं सुधार पा रही है, तो नए रिम्स के निर्माण का क्या औचित्य है?