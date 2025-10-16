सीता सोरेन ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल, मंत्री इरफान अंसारी को बताया मानसिक रोगी
सीता सोरेन दुर्गा सोरेन सेना के स्थापना दिवस के मौके पर धनबाद पहुंची थी. उनके साथ उनकी दोनों बेटियां भी थी.
Published : October 16, 2025 at 1:19 PM IST
धनबाद: भाजपा नेता सीता सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए. तभी वे स्वास्थ्य विभाग संभाल पाएंगे.
गौरतलब है कि दुर्गा सोरेन सेना के स्थापना दिवस के अवसर पर सीता सोरेन अपनी दोनों बेटियों के साथ धनबाद के श्यामडीह पहुंचीं. समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने दिवंगत शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की.
इस दौरान सीता सोरेन ने झारखंड सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. वह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. वह मानसिक रोगी हैं. स्वास्थ्य विभाग संभालने से पहले उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. संथाल परगना के अधिकांश मरीज अब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इलाज के लिए पश्चिम बंगाल का रुख कर रहे हैं. रिम्स-2 परियोजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुराने रिम्स की हालत नहीं सुधार पा रही है, तो नए रिम्स के निर्माण का क्या औचित्य है?
सीता सोरेन ने "मंईयां सम्मान योजना" को "ठग योजना" करार दिया. उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं को आर्थिक सम्मान देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के लगभग 3,900 कर्मचारियों को छह महीने से वेतन नहीं मिला है. सरकार के पास फंड की कमी है, फिर भी वह योजनाओं की घोषणा कर रही है.
खनिज लूट पर बोलते हुए सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा की खुली लूट हो रही है. इसमें थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी और एसपी तक शामिल हैं. यह लूट उनके संरक्षण में चल रही है.
यह भी पढ़ें:
मंत्री इरफान अंसारी के पुत्र कृष अंसारी फिर विवादों में, चलती कार के सन रुफ टॉप से खड़े होकर बना रहे थे रील्स! डीसी ने लिया संज्ञान
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में मेडिकल स्टोर का किया औचक निरीक्षण, कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे
मंत्री इरफान अंसारी के पोस्ट पर सीपी सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कहा- जनता की चिंता करें स्वास्थ्य मंत्री