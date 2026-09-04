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जोधपुर नगर निगम चुनाव : पति के साथ दंडवत करते ​चुनाव चिह्न लेने पहुंचीं भाजपा की बागी उम्मीदवार, जानिए वजह

पति श्रवण के साथ दंडवत करते चुनाव चिन्ह लेने आई निर्दलीय प्रत्याशी सीता ( ETV Bharat Jodhpur )