माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की SIT करेगी जांच, हर सोमवार को देनी होगी प्रगति रिपोर्ट
प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके करीबियों की कथित बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 7:33 PM IST
प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद के अवैध आर्थिक साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अतीक और उसके करीबियों द्वारा दूसरों के नाम पर छिपाई गई 'बेनामी संपत्तियों' का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. यह कार्रवाई एक स्थानीय वकील की शिकायत के बाद शुरू की गई है, जिससे अतीक के करीबियों में खलबली मच गई है.
दरअसल, वकील केपी श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अतीक अहमद और उसके परिवार ने अपने एक परिचित मदन लाल भारतीया (निवासी चकिया) के नाम पर धूमनगंज इलाके में कई कीमती संपत्तियां खरीदी थीं. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल ने जांच के आदेश दिए. मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई है.
टीम में पुलिस उपायुक्त (नगर) मनीष कुमार शांडिल्य, एडीएम सिटी सत्यम मिश्र, अपर नगर आयुक्त अरविंद राय, एआईजी स्टाम्प राकेश चंद्रा और पीडीए सचिव विनीत कुमार सिंह शामिल हैं. टीम को आदेश दिया गया है कि वे तीन दिन के अंदर जांच शुरू करें, जरूरी दस्तावेज जुटाएं और हर सोमवार को अपनी प्रगति रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपें.
अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसके अवैध नेटवर्क और काली कमाई के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है. यदि जांच में संपत्तियां अवैध पाई जाती हैं, तो उन्हें कुर्क (जब्त) कर सरकारी कब्जे में ले लिया जाएगा, जो माफिया राज के खिलाफ एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
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