उर्मिला सनावर की बढ़ी मुश्किलें, हरिद्वार में 4 मुकदमे दर्ज, अब SIT करेगी जांच
पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर के खिलाफ दर्ज मुकदमों में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल का बड़ा फैसला, एसआईटी जांच के आदेश
Published : December 29, 2025 at 4:42 PM IST
हरिद्वार: बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करने वाली फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला सनावर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ हरिद्वार जिले के अलग-अलग थाने और कोतवाली में चार मुकदमे दर्ज हैं. यह मुकदमे ज्वालापुर कोतवाली के साथ बहादराबाद थाने में दर्ज हैं. हाल में ही बहादराबाद थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें उर्मिला के साथ पूर्व विधायक सुरेश राठौर का नाम भी शामिल है. वहीं, अब चारों मुकदमों की जांच एसआईटी करेगी.
बता दें कि बहादराबाद थाने में अभी हाल ही में एक ग्रामीण ने मुकदमा दर्ज कराया है. इस मुकदमे में उर्मिला सनावर के साथ ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर का नाम भी शामिल है. जबकि, पूर्व में सुरेश राठौर की ओर से ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसलिए अलग-अलग मुकदमों के निस्तारण के लिए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है.
हरिद्वार एसपी सिटी अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी. इस एसआईटी में 2 इंस्पेक्टर समेत कुल 7 सदस्यों को शामिल किया गया है. ज्वालापुर कोतवाली समेत अलग-अलग थानों में उर्मिला सनावर के खिलाफ कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं. ऐसे में अब उर्मिला सनावर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है.
उर्मिला सनावर के वीडियो से फिर से सुर्खियों में आया अंकिता भंडारी हत्याकांड: दरअसल, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी. साथ ही एक ऑडियो भी जारी किया था. ऑडियो में कथित तौर पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बीच बातचीत का जिक्र था. ऑडियो में दावा किया गया था कि अंकिता भंडारी प्रकरण में कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल था, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिली.
ऑडियो सामने होते ही उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई. कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई. जगह-जगह अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन होने लगे. इस बीच पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑडियो को एआई जेनरेटेड बताया और एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर डाली.
इस बीच एक ग्रामीण ने बहादराबाद थाने में उर्मिला और सुरेश राठौर के खिलाफ बीजेपी नेता के खिलाफ षड्यंत्र रचने, उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया. अभी हाल ही में झबरेड़ा थाने में भी उर्मिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. कुल मिलाकर एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के कोतवाली ज्वालापुर, कोतवाली रानीपुर, थाना बहादराबाद और थाना झबरेड़ा में चार मुकदमे दर्ज हो गए हैं.
एसआईटी को निष्पक्ष जांच के आदेश: इन मुकदमों के जल्द सफल निस्तारण के लिए हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने एसआईटी गठित करने के आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही प्रकरणों की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी की जिम्मेदारी एसपी सिटी अभय कुमार सिंह को सौंपी गई है.
उर्मिला सनावर ने रोते हुए जारी किया वीडियो: उधर, उर्मिला सनावर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर रोते हुए एक वीडियो जारी किया है. जिसमें उर्मिला रोती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो पुलिस पर गिरफ्तारी के साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है. साथ ही कहती नजर आ रही है कि पुलिस गिरफ्तार करने के लिए घूम रही है. साथ ही सरकार को भी कोसती दिख रही है.
एसपी सिटी अभय सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी-
- निरीक्षक शांति कुमार गंगवार, प्रभारी कोतवाली रानीपुर
- निरीक्षक कुंदन सिंह राणा, प्रभारी कोतवाली ज्वालापुर
- उप निरीक्षक अंकुर शर्मा, प्रभारी थाना बहादराबाद
- उप निरीक्षक रविंद्र सिंह, थाना झबरेड़ा
- अपर उप निरीक्षक रणजीत सिंह बिष्ट, कार्यालय पुलिस अधीक्षक नगर
- कांस्टेबल विनय, कार्यालय पुलिस अधीक्षक नगर
- कांस्टेबल वसीम, सीआईयू हरिद्वार
