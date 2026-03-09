ETV Bharat / state

जींद के सफीदों की फैक्ट्री की आग की जांच करेगी SIT, 15 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट, अब तक 7 की हो चुकी मौत

जींद की सफीदों की फैक्ट्री में लगी आग की अब एसआईटी जांच की जाएगी जिसके लिए एएसपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई है.

SIT to probe fire at Safidon factory in Jind team formed under ASP leadership
जींद के सफीदों की फैक्ट्री की आग की जांच करेगी SIT (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 9, 2026 at 5:44 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 5:58 PM IST

जींद : हरियाणा के जींद की सफीदों में अवैध फैक्ट्री में लगी आग की जांच अब एएसपी सोनाक्षी के नेतृत्व में गठित एसआईटी करेगी. टीम में डीएसपी सफीदों, शहर थाना प्रभारी, सफीदों सीआईए प्रभारी के साथ महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है. एसआईटी 15 दिन में अपनी जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट एसपी कुलदीप सिंह को सौंपेगी. फैक्ट्री में रंग-गुलाल बनाने की आड़ में विस्फोटक सामग्री से स्मोक कैंडल बनाए जा रहे थे. फैक्ट्री में आग लगने से अब तक सात महिला मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि दस का अभी भी इलाज चल रहा है.

15 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी : एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सौंप देगी. ऐसा कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि गठित की गई एसआईटी की जांच का दायरा काफी विस्तृत होगा. हर बिंदू की जांच बारीकी से होगी. फैक्ट्री कब से चल रही थी, बिना अनुमति के चल रही फैक्ट्री की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया. विस्फोटक सामग्री कहां से आ रही थी, कौन लोग उसे सप्लाई कर रहे थे. एसआईटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट एसपी को सौंप देगी. पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है.

जींद के सफीदों की फैक्ट्री की आग की जांच करेगी SIT (Etv Bharat)

अंकुश लगाने के लिए चलेगा अभियान : उन्होंने आगे बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि आग पहले मेन गेट के आगे पड़े गत्तों और विस्फोट सामग्री के अवशेषों में लगी जिसकी वजह बीड़ी या सिगरेट का गिरना हो सकता है. पानी डालने के चलते आग तेजी से फैक्ट्री में भड़क उठी और जहरीला धुआं फैल गया. मेन गेट बंद होने और आग वहीं लगने के कारण मजदूर बाहर नहीं निकल सके और आग के साथ जहरीले धुएं की चपेट में आकर झुलस गए. इस दौरान सात महिला मजदूर अपनी जान गवां बैठे. कुलदीप सिंह ने कहा कि आगे इस प्रकार के हादसे ना हो और अवैध कारोबार पर अंकुश लगे, इसको लेकर जिला पुलिस विभिन्न विभागों के साथ मिल कर बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी, जिसमें लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा.

